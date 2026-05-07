Avtor:
R. S.

Četrtek,
7. 5. 2026,
13.42

Osveženo pred

18 minut

vrtnarjenje polži Vrt

​Vojna s polži: 7 naravnih načinov, ki dejansko delujejo po dežju

polži | Foto Shutterstock

​Sredi maja, ko so tla topla in vlažna, se na slovenskih vrtovih začne prava drama. Ponoči se iz vseh špranj priplazijo rjavi in sivi lazarji, ki lahko v eni sami noči uničijo ves vaš trud – od mladih sadik solate do sočnega paradižnika.

Pozabite na strupene modre granule, ki škodujejo ježem, hišnim ljubljenčkom in vašim tlom. Tukaj je sedem preizkušenih naravnih taktik, ki bodo vaš vrt spremenile v neosvojljivo trdnjavo.

​1. Ovčja volna

​To je eden najboljših naravnih načinov zaščite. Okoli sadik položite plast neoprane ovčje volne. Polži sovražijo občutek volne na svojem podplatu, hkrati pa lanolin, maščoba v volni, deluje kot odganjalec. Bonus? Volna zadržuje vlago v tleh, ob razpadanju pa v zemljo dodaja dušik.

​2. Bakreni trakovi

​Ali ste vedeli, da baker ob stiku s polžjo sluzjo povzroči šibek elektrostatični naboj? Za polža je to izjemno neprijetno, zato se bo takoj obrnil. Bakreni trakovi na robovih visokih gred ali cvetličnih loncev so naložba, ki se povrne v eni sezoni.

​3. Pivo

​Klasika, ki še vedno deluje. V zemljo vkopljite lonček jogurta, tako da je rob v ravnini s tlemi, in vanj vlijte poceni pivo. Vonj kvasa polže neustavljivo privlači. Pomembno je, da past izpraznite vsako jutro, sicer bo po dežju postala neučinkovita.

​4. Mehanske ovire

​Polži imajo mehka telesa, zato se izogibajo grobim površinam. Okoli najbolj dragocenih sadik nasujte zdrobljene jajčne lupine, lesni pepel, ki hkrati zmanjšuje kislost tal, ali pa kavne usedline, ki s kofeinom na polže delujejo tudi kot strup.

​5. Indijske tekačice

​Če imate večji vrt, razmislite o indijskih tekačicah. Te race so pravi stroji za uničevanje polžev. Za razliko od drugih rac ne bodo poteptale vaših rastlin, polži pa so njihova najljubša poslastica.

​6. Večerni lov

​Najučinkovitejša, čeprav zamudna metoda po močnem dežju je ročno pobiranje polžev. Okoli 21. ali 22. ure pojdite s svetilko na vrt, polže naberite v vedro in jih odnesite daleč, vsaj 20 metrov stran od vrta.

​7. Zalivanje zjutraj, ne zvečer

​To je preprost trik, ki ga mnogi spregledajo. Če vrt zalivate zvečer, ustvarite idealno vlažno okolje za polžje zabave. Če zalivate zgodaj zjutraj, se površje tal čez dan posuši, kar polžem oteži premikanje ponoči.

