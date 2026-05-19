Pege na listih vrtnic: kako kraljico vrta pravočasno rešiti pred boleznijo?

Maja in junija, ko se temperature dvignejo ter se pogosto menjavata sončno in deževno vreme, vrtnarji pogosto opazijo prve težave na svojih najlepših okrasnih rastlinah – vrtnicah. Če ste tudi vi na listih vrtnic opazili rjavkaste, črne ali rumenkaste pege, je čas za hitro ukrepanje.

Pege na listih vrtnic niso le estetska težava. So resno opozorilo, da je kraljico vrta napadla bolezen, ki lahko, če je ne zaustavimo pravočasno, povzroči odpadanje listov in popolno oslabelost rastline.

Črna listna pegavost je glavni krivec

V večini primerov so temni madeži na listih znak črne listne pegavosti vrtnic (Diplocarpon rosae). Gre za izjemno trdovratno glivično bolezen, ki se najhitreje širi v toplem in vlažnem vremenu.

Glive se naselijo na spodnjih listih in se nato širijo navzgor. Na zgornji strani listov se pojavijo okrogli črni ali temnorjavi madeži, ki imajo resaste robove. Okoli teh pik začne list rumeneti, nato pa odpade.

Foto: Shutterstock

Pegavost ali rja?

Madeže na listih vrtnic povzroča še eno obolenje. Če opazite drobne rumenkaste pege na zgornji strani in rjavo-oranžne kupčke na spodnji strani listov, gre za vrtnično rjo, še eno pogosto glivično obolenje, ki zahteva podobno ukrepanje.

Prva pomoč za reševanje vrtnic

Če so se pege že pojavile, ne čakajte, ampak ukrepajte.

Trije nujni koraki:

Odstranite obolele liste: Ročno potrgajte vse liste, ki kažejo znake bolezni. Nujno jih odvrzite v smeti (ne na kompost!), saj glive na kompostu preživijo in se naslednje leto znova razširijo po vrtu.

Počistite tla pod vrtnico: Pobirajte tudi vse odpadle liste z zemljo okoli grma, saj so ti glavni vir novih okužb ob dežju.

Pravilno zalivanje: Vrtnice vedno zalivajte le pri tleh (h koreninam) in nikoli po listih. Mokri listi so idealno okolje za kaljenje glivičnih spor.

Naravna škropiva: kako ukrepati brez agresivne kemije?

Preden posežete po močnih kemičnih fungicidih, preizkusite preverjene naravne recepte, ki so okolju in čebelam prijazni.

1. Domače škropivo s sodo bikarbono (naravni fungicid)

Soda bikarbona spremeni vrednost pH na površini lista, kar glivam prepreči razvoj.

Recept: v 1 litru mlačne vode raztopite 1 zravnano čajno žličko sode bikarbone in dodajte nekaj kapljic tekočega mila, da se škropivo bolje obdrži na listih.

Temeljito poškropite vrtnico po zgornji in spodnji strani listov. Postopek ponovite na vsakih od 7 do 10 dni ali po vsakem močnejšem dežju.

Foto: Shutterstock

2. Čaj iz preslice in kamilic

Njivska preslica vsebuje veliko silicija, ki krepi celične stene rastlin in jih naredi odpornejše na vstop glivic. Kamilica pa deluje blago protivnetno in razkužilno.

Pripravite močan poparek, ga ohladite, razredčite z vodo v razmerju 1 : 5 in redno škropite rastline.

Preventiva za zdrave vrtnice v prihodnje

Da se zgodba ne bi ponovila naslednjo pomlad, upoštevajte zlata pravila vzgoje:

Zračna lega: Vrtnice sadite na sončna mesta, kjer zrak kroži. Če je grm pregost, ga spomladi pravilno obrežite, da bo notranjost grma ostala suha.

Krepitev rastline: Zdrava in močna rastlina se lažje ubrani bolezni. Vrtnice redno gnojite z namenskimi organskimi gnojili.

Izbira odpornih sort: Ob nakupu novih vrtnic preverite deklaracijo in izberite tiste sorte, ki so označene kot visoko odporne proti listnim boleznim (npr. z oznako ADR).

Oglejte si še: