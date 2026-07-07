Imate poln vrt bučk? Tako jih boste hitro porabili.

Ko se na vrtu začne sezona bučk, se hitro zgodi, da jih je več, kot jih sproti uspemo pojesti. Na srečo so bučke izjemno hvaležna zelenjava, ki jo lahko porabite na nešteto načinov ali pa jo shranite za zimo.

Kaj torej storiti z vsemi temi bučkami? Preverite spodnje nasvete:

1. Takojšnja poraba v večjih količinah

Če želite v enem obroku porabiti veliko bučk, poskusite naslednje jedi:

Polnjene bučke: večje bučke vzdolžno razpolovite, jih izdolbite in napolnite z mešanico mletega mesa, riža ali prosene kaše. Odlična je tudi lahkotnejša različica s skuto, jajcem in zelišči.

Kremna bučna juha: bučke narežite na kocke, jih popražite na čebuli in česnu, zalijte z jušno osnovo in spasirajte s paličnim mešalnikom. Z malo kisle smetane ali kremnega sira bo juha še bolj okusna.

Bučni polpeti ali palačinke: bučke naribajte, jih posolite in pustite, da spustijo vodo. Nato jih ožemite, zmešajte z jajcem in malo moke (odlično se obnese tudi ajdova moka) ali drobtin, začinite in oblikujte polpete, ki jih spečete v ponvi.

Bučni narastek: naribane in ožete bučke vmešajte v maso iz jajc, skute, kisle smetane in malo zdroba ali moke ter specite v pečici do zlate barve. To je odlična izbira za visokobeljakovinski in nasiten obrok.

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2. Shranjevanje za ozimnico

Ko je bučk preveč, da bi jih sproti porabili, je čas za pripravo ozimnice.

Zamrzovanje na dva načina

Bučke narežite na kocke, jih na hitro blanširajte (1–2 minuti), ohladite v ledeni vodi, odcedite in zamrznite. Pozimi bodo odlične za omake ali rižote.

Če imate radi bučne polpete ali juhe, bučke naribajte, jih dobro ožemite, razdelite v vrečke po porcijah in zamrznite. Blanširanje v tem primeru ni nujno.

Vlaganje v kis

Bučke narežite na kolesca ali trakove in jih vložite v mešanico kisa, vode, soli, sladkorja in začimb. Ostale bodo hrustljave in bodo odličen dodatek k narezkom.

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Bučkin ajvar ali omaka

Presežek bučk skuhajte skupaj s papriko, paradižnikom, čebulo in začimbami ter vse skupaj zmeljite v okusno omako, ki jo vročo zaprite v sterilizirane kozarce.

3. Sladke bučke

Morda zveni nenavadno, a so bučke zaradi svoje sočnosti in nevtralnega okusa odlične v sladkih jedeh, saj biskvitu dodajo vlago, ne da bi spremenile okus.

Sočen čokoladni biskvit z bučkami: drobno naribane bučke vmešajte neposredno v maso za čokoladni šarkelj ali biskvit. Nihče ne bo uganil, da je v njem zelenjava!

Marmelada iz bučk: če bučke skuhate skupaj s citrusi, kot so limone ali pomaranče, ter ustrezno količino sladkorja in pektina, dobite osvežilno in okusno marmelado.