Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
21. 7. 2026,
8.26

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zdrav recept zdrav recept kokos recept sladica

Torek, 21. 7. 2026, 8.26

19 minut

Ste ljubitelji čokoladice Bounty? Potem je ta zdrav recept za vas.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
zdrava sladica | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Če obožujete okus kokosa in čokolade, vas bo ta preprost recept zagotovo navdušil. Priprava je hitra, rezultat pa je lahka sladica, ki spominja na priljubljeno čokoladico Bounty. Sočna čokoladna osnova, nežna kokosova krema in plast temne čokolade ustvarijo popolno kombinacijo okusov, ki si jo lahko brez težav pripravite tudi med tednom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

@eatwellwithgalina healthy bounty🥥 A creamy coconut-chocolate treat with simple ingredients and a healthier twist ✨ Ingredients: * 1 banana * 1 egg * 1.5 tbsp cocoa powder * a pinch of baking powder * 230 g yogurt (8 oz) * 40 g shredded coconut (1.4 oz) * 1 tsp vanilla syrup * 50 g dark chocolate (1.8 oz) Instructions: Mash the banana and mix it with the egg, cocoa powder, and baking powder until smooth. Microwave for about 3–4 minutes, then let it cool completely. In a separate bowl, combine the yogurt, shredded coconut, and vanilla syrup. Spread the creamy coconut layer over the chocolate base. Drizzle with melted dark chocolate and place in the fridge for 1–2 hours until perfectly chilled 🥥🍫 #coconut #chocolate #sweet #homemade #recipe ♬ Originalton - eatwellwithgalina

Sestavine:

Za čokoladno osnovo:

  • 1 zrela banana,
  • 1 jajce,
  • 1 in pol žlice kakava v prahu,
  • ščepec sode bikarbone,
  • nekaj kapljic limoninega soka.

Za kokosovo plast:

  • 250 gramov navadnega jogurta,
  • 40 gramov kokosove moke,
  • 1 čajna žlička vaniljevega sirupa.

Za preliv:

40 gramov temne čokolade.

Postopek:

Banano pretlačite z vilicami, dodajte jajce, kakav, sodo bikarbono in nekaj kapljic limoninega soka. Dobro premešajte, da dobite gladko zmes.

Zmes prelijte v primerno posodo in jo pecite v mikrovalovni pečici približno štiri minute. Nato pustite, da se popolnoma ohladi.

Medtem zmešajte jogurt, kokosovo moko in vaniljev sirup. Kokosovo kremo enakomerno namažite po ohlajeni čokoladni osnovi.

Temno čokolado stopite in jo prelijte po vrhu sladice.

Sladico postavite v hladilnik čez noč, da se okusi povežejo in se čokoladni preliv lepo strdi. Nato jo narežite na kose in postrezite.

Preberite še:

Solata
Trendi Recept za sočno poletno solato: kombinacija sladkega in slanega, ki vas bo navdušila
korenčkov sok
Trendi Ta preprost napitek osvaja družbena omrežja: zakaj je dobro piti korenčkov sok?
tortilije
Trendi Poletno kosilo za v službo, ki ga boste pripravljali znova in znova
zdrav recept zdrav recept kokos recept sladica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.