Ste ljubitelji čokoladice Bounty? Potem je ta zdrav recept za vas.

Če obožujete okus kokosa in čokolade, vas bo ta preprost recept zagotovo navdušil. Priprava je hitra, rezultat pa je lahka sladica, ki spominja na priljubljeno čokoladico Bounty. Sočna čokoladna osnova, nežna kokosova krema in plast temne čokolade ustvarijo popolno kombinacijo okusov, ki si jo lahko brez težav pripravite tudi med tednom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

#chocolate #sweet #homemade #recipe ♬ Originalton - eatwellwithgalina @eatwellwithgalina healthy bounty🥥 A creamy coconut-chocolate treat with simple ingredients and a healthier twist ✨ Ingredients: * 1 banana * 1 egg * 1.5 tbsp cocoa powder * a pinch of baking powder * 230 g yogurt (8 oz) * 40 g shredded coconut (1.4 oz) * 1 tsp vanilla syrup * 50 g dark chocolate (1.8 oz) Instructions: Mash the banana and mix it with the egg, cocoa powder, and baking powder until smooth. Microwave for about 3–4 minutes, then let it cool completely. In a separate bowl, combine the yogurt, shredded coconut, and vanilla syrup. Spread the creamy coconut layer over the chocolate base. Drizzle with melted dark chocolate and place in the fridge for 1–2 hours until perfectly chilled 🥥🍫 #coconut

Sestavine:

Za čokoladno osnovo:

1 zrela banana,

1 jajce,

1 in pol žlice kakava v prahu,

ščepec sode bikarbone,

nekaj kapljic limoninega soka.

Za kokosovo plast:

250 gramov navadnega jogurta,

40 gramov kokosove moke,

1 čajna žlička vaniljevega sirupa.

Za preliv:

40 gramov temne čokolade.

Postopek:

Banano pretlačite z vilicami, dodajte jajce, kakav, sodo bikarbono in nekaj kapljic limoninega soka. Dobro premešajte, da dobite gladko zmes.

Zmes prelijte v primerno posodo in jo pecite v mikrovalovni pečici približno štiri minute. Nato pustite, da se popolnoma ohladi.

Medtem zmešajte jogurt, kokosovo moko in vaniljev sirup. Kokosovo kremo enakomerno namažite po ohlajeni čokoladni osnovi.

Temno čokolado stopite in jo prelijte po vrhu sladice.

Sladico postavite v hladilnik čez noč, da se okusi povežejo in se čokoladni preliv lepo strdi. Nato jo narežite na kose in postrezite.

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