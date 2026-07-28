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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
28. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
recept sladica poletje maline

Torek, 28. 7. 2026, 4.00

6 ur, 21 minut

Nova viralna sladica, ki jo boste želeli pripraviti takoj

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Maline | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletna sladica, ki je v zadnjem času postala prava spletna uspešnica, je dokaz, da so najboljše ideje pogosto tudi najpreprostejše. Zamrznjene maline v kombinaciji s čokolado so osvežilna in okusna poslastica, ki jo lahko najdemo tudi med zamrznjenimi izdelki v trgovinah, vendar je cena že pripravljene različice pogosto precej višja. Namesto da zanjo odštejemo več denarja, jo lahko hitro in preprosto pripravimo kar doma. V nadaljevanju vam razkrivamo preprost recept.

Sestavine: 

  • zamrznjene maline
  • bela čokolada
  • temna čokolada.
@yomnaareda Franui chocolate covered raspberries at homeeeee ❤️✨ #recipe #snack #healthysnack #franui #raspberry #توت_الهبة #سناك #وصفات #حلويات ♬ original sound - Yomna

Postopek: 

Najprej stopimo belo čokolado.  

Zamrznjene maline posamezno pomočimo v stopljeno belo čokolado in jih odložimo na papir za peko. 

Medtem ko se bela čokolada na malinah strjuje, stopimo še temno čokolado.  

Maline, oblite z belo čokolado, nato pomočimo še v temno čokolado in jih ponovno položimo na papir za peko. 

Ko se obe plasti čokolade popolnoma strdita, maline vsaj za eno uro postavimo v zamrzovalnik, da zamrzne tudi njihova notranjost. 

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