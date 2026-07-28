Nova viralna sladica, ki jo boste želeli pripraviti takoj

Poletna sladica, ki je v zadnjem času postala prava spletna uspešnica, je dokaz, da so najboljše ideje pogosto tudi najpreprostejše. Zamrznjene maline v kombinaciji s čokolado so osvežilna in okusna poslastica, ki jo lahko najdemo tudi med zamrznjenimi izdelki v trgovinah, vendar je cena že pripravljene različice pogosto precej višja. Namesto da zanjo odštejemo več denarja, jo lahko hitro in preprosto pripravimo kar doma. V nadaljevanju vam razkrivamo preprost recept.

Sestavine:

zamrznjene maline

bela čokolada

temna čokolada.

Postopek:

Najprej stopimo belo čokolado.

Zamrznjene maline posamezno pomočimo v stopljeno belo čokolado in jih odložimo na papir za peko.

Medtem ko se bela čokolada na malinah strjuje, stopimo še temno čokolado.

Maline, oblite z belo čokolado, nato pomočimo še v temno čokolado in jih ponovno položimo na papir za peko.

Ko se obe plasti čokolade popolnoma strdita, maline vsaj za eno uro postavimo v zamrzovalnik, da zamrzne tudi njihova notranjost.

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