Kdaj in kako zalivati vrt v vročih dneh? Tako boste rešili svoje rastline.

Z vročim poletjem pride tudi večna dilema vsakega vrtnarja: kako zalivati vrtnine, ne da bi jih sredi vročinskega vala "skuhali" ali utopili?

Napačno zalivanje v vročih dneh lahko povzroči več škode kot koristi. Rastline lahko doživijo šok, korenine začnejo gniti, na listih pa se pojavijo ožigi. Zato je pametno poznati zlata pravila poletnega zalivanja, ki bodo vaš vrt ohranila zelen in roden tudi pri 35 stopinjah Celzija.

1. Kdaj je najboljši čas za zalivanje?

Če boste rastline zalivali sredi dneva, bo večina vode izparela, preden bo sploh dosegla korenine. Kapljice na listih pa lahko delujejo kot povečevalno steklo in povzročijo ožige.

Idealen čas je zgodaj zjutraj. Zemlja je hladnejša, izparevanje je minimalno, rastline pa imajo dovolj časa, da se napijejo vode pred najhujšo pripeko. Listi, ki se po nesreči zmočijo, se hitro posušijo, kar preprečuje razvoj glivičnih bolezni.

Če zjutraj nimate časa, zalivajte zvečer po sončnem zahodu. Vendar previdno: mokri listi čez noč so vaba za polže in plesni, zato zalivajte strogo ob koreninah.

2. Raje enkrat pošteno kot trikrat po malo

Največja napaka začetnikov je vsakodnevno, a površinsko zalivanje. S tem zmočite le zgornji centimeter zemlje. Rastline zato razvijejo plitve korenine, zaradi katerih so izjemno občutljive na sušo. Raje zalivajte redkeje, na primer vsak drugi ali tretji dan, vendar takrat obilno. Voda mora prodreti vsaj od 15 do 20 centimetrov globoko v tla. To bo spodbudilo korenine, da bodo rasle globlje v zemljo, kjer je vlaga prisotna dlje časa.

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3. Skrivno orožje proti suši

Želite prepoloviti porabo vode in si prihraniti delo? Uporabite zastirko. Če golo zemljo okoli rastlin pokrijete z nekaj centimetrov debelo plastjo pokošene trave, slame ali listja, boste dosegli trojni učinek: preprečili boste izparevanje vode iz tal, znižali boste temperaturo tal in zatrli rast plevela.

4. Izogibajte se "ledenemu šoku"

Voda iz pipe ali globokega vodnjaka ima pogosto le od 10 do 12 stopinj Celzija. Če jo polijete po zemlji, ki ima 30 stopinj Celzija, bodo rastline doživele temperaturni šok, ustavile rast ali celo odvrgle cvetove. Če je le mogoče, uporabljajte postano vodo iz zbiralnikov deževnice ali pa sode čez dan napolnite z vodo iz pipe, da se segreje na temperaturo okolice.

5. Najpreprostejši trik za preverjanje vlage v prsti

Ne zanašajte se le na videz površine zemlje, saj je ta v vročini lahko suha kot poper, le nekaj centimetrov globoko pa je še vedno vlažna. Naredite preizkus: kazalec porinite v zemljo do drugega členka oziroma okoli pet centimetrov globoko. Če začutite vlago, zalivanje še ni potrebno. Če je zemlja na tej globini suha, pa je čas za akcijo.

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