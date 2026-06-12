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Avtor:
Siol.net

Petek,
12. 6. 2026,
21.11

Osveženo pred

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horoskop horoskop horoskop rak horoskop bik horoskop devica horoskop kozorog astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja Vrt Vrt

Petek, 12. 6. 2026, 21.11

1 ura, 26 minut

Najboljši vrtnarji se rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
ženska, dekle, pomlad, poletje, vrtnarjenje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste se kdaj vprašali, zakaj nekaterim ljudem uspe oživiti še tako ovenelo rastlino, medtem ko drugim usahne celo trpežni kaktus? Odgovor se morda skriva v zvezdah. Medtem ko nekateri znaki zodiaka uživajo v mestnem vrvežu, imajo določena nebesna znamenja prirojen smisel za hortikulturo.

Vrtnarjenje za te znake horoskopa ni le hobi, ampak oblika meditacije, povezovanja z naravo in način, kako v svoj vsakdan vnesejo harmonijo. Preverite, ali je vaše znamenje med najboljšimi vrtnarji zodiaka.

Bik

Biki so zemeljsko znamenje, ki mu vlada Venera, planet lepote in obilja. Če je nekdo rojen za delo z zemljo, so to zagotovo biki. Ti ljudje imajo neverjetno potrpežljivost, kar je ključna lastnost vsakega uspešnega vrtnarja. Ne moti jih dolgotrajno čakanje, da seme vzklije, niti naporno prekopavanje gredic. Obožujejo trajnice, ki se vračajo leto za letom, in bujne grme.

Popolne rastline za bike: vrtnice in čudovite okrasne trajnice, kot je hojhera oziroma iskrivka z živahnimi barvami listov.

Devica

Če vidite vrt, kjer so rastline posajene v milimetrsko natančnih razdaljah, med njimi pa ni niti ene bilke plevela, je to delo devic. Kot še eno zemeljsko znamenje imajo globoko spoštovanje do naravnih ciklov, zaradi analitične narave pa natančno preučijo sestavo prsti, vrednosti pH in idealne sosede na gredici. Njihov vrt ni le paša za oči, ampak lekarna in shramba v enem.

Popolne rastline za device: zdravilna zelišča (meta, kamilica, sivka) in ekološko pridelana zelenjava.

Rak

Raki so znani po svojem močnem negovalnem instinktu. Kot vodno znamenje, ki mu vlada Luna, čutijo neizmerno empatijo do vseh živih bitij vključno z rastlinami. Opazijo vsak povešen list in natančno vedo, kdaj rastlina potrebuje vodo, senco ali malce ljubezni. Zanje je vrt podaljšek doma, kjer se lahko pod krošnjami dreves sprostijo in občudujejo naravo okoli sebe.

Popolne rastline za rake: nežne grmovnice in cvetlice, ki privabljajo opraševalce, na primer gavre.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni in disciplinirani, kar se pozna tudi v njihovi zeleni oazi. Ne iščejo hitrih rezultatov, ampak sadijo z mislijo na prihodnost. So mojstri načrtovanja in se ne ustrašijo zahtevnejših projektov, kot je vzgoja sadnega drevja ali urejanje zahtevnega terena. Držijo se preizkušenih tradicionalnih metod in skrbno skrbijo za rodovitnost zemlje vse leto.

Popolne rastlina za kozoroge: sadno drevje, trajnice in osnovne poljščine, ki zahtevajo strateško oskrbo.

Preverite svoj današnji horoskop.

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