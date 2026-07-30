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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
15.41

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Francija George Clooney požar zakonca posestvo Amal Clooney visoke temperature naravna nesreča graščina

Četrtek, 30. 7. 2026, 15.41

1 ura, 24 minut

Zakonca Clooney zaradi požara zapustila graščino na jugu Francije

Avtorji:
A. P. K., STA

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George Clooney, Amal Clooney | "Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašen trenutek," je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People. | Foto Reuters

"Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašen trenutek," je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People.

Foto: Reuters

Hollywoodski zvezdnik George Clooney in njegova žena Amal sta preventivno zapustila svojo graščino pri kraju Brignoles na jugu Francije, potem ko je v sredo v bližini izbruhnil gozdni požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašni trenutek," je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People.

Odločena pomagati skupnosti pri obnovi

"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našo vasjo, sva odločena, da bova ostala del te skupnosti in prispevala k njeni obnovi," sta še navedla v pismu in izrazila upanje, da so vsi njuni sosedje na varnem.

Oblasti v Brignolesu so po navedbah AFP potrdile verodostojnost pisma in dodale, da sta zakonca Clooney le preventivno zapustila svojo luksuzno podeželsko graščino. Njuno posestvo Domaine du Canadel v gričih nad mestom Brignoles na jugu Francije, ki obsega 170 hektarjev, poleg graščine iz 18. stoletja vključuje še bazen, ribnik in vinograde.

Požar blizu Brignolesa je izbruhnil v sredo

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi, ki so se sicer do danes večinoma že lahko vrnili domov. Štirje gasilci so bili poškodovani, sicer pa v boju s požarom danes ostaja aktivnih 270 gasilcev, ki jim pomagajo tudi s štirimi helikopterji za gašenje, navaja AFP.

Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. Razmere na jugozahodu države v okolici Bordeauxa, kjer je največji med požari v zadnjem tednu opustošil več kot 42 tisoč hektarjev površin, so se sicer v zadnjih dneh umirile, drugod po državi pa medtem poročajo o novih požarih.

Za jugovzhod Francije za danes in petek še vedno velja tudi oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, ki pa se bodo nato ob prihodu hladne fronte s severozahoda po pričakovanju meteorologov vendarle nekoliko spustile.

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