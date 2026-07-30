Zakonca Clooney zaradi požara zapustila graščino na jugu Francije

Hollywoodski zvezdnik George Clooney in njegova žena Amal sta preventivno zapustila svojo graščino pri kraju Brignoles na jugu Francije, potem ko je v sredo v bližini izbruhnil gozdni požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašni trenutek," je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People.

Odločena pomagati skupnosti pri obnovi

"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našo vasjo, sva odločena, da bova ostala del te skupnosti in prispevala k njeni obnovi," sta še navedla v pismu in izrazila upanje, da so vsi njuni sosedje na varnem.

Oblasti v Brignolesu so po navedbah AFP potrdile verodostojnost pisma in dodale, da sta zakonca Clooney le preventivno zapustila svojo luksuzno podeželsko graščino. Njuno posestvo Domaine du Canadel v gričih nad mestom Brignoles na jugu Francije, ki obsega 170 hektarjev, poleg graščine iz 18. stoletja vključuje še bazen, ribnik in vinograde.

Ce qui devait être un séjour estival paisible au milieu des vignes et des oliviers a viré au scénario de crise. Alors que le Sud de la France fait face à une vague de sécheresse extrême et de fortes rafales de vent, un violent incendie s'est déclaré à proximité immédiate de… pic.twitter.com/zd7lDSCWsj — Pop Up (@popupactu_media) July 30, 2026

Požar blizu Brignolesa je izbruhnil v sredo

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi, ki so se sicer do danes večinoma že lahko vrnili domov. Štirje gasilci so bili poškodovani, sicer pa v boju s požarom danes ostaja aktivnih 270 gasilcev, ki jim pomagajo tudi s štirimi helikopterji za gašenje, navaja AFP.

Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. Razmere na jugozahodu države v okolici Bordeauxa, kjer je največji med požari v zadnjem tednu opustošil več kot 42 tisoč hektarjev površin, so se sicer v zadnjih dneh umirile, drugod po državi pa medtem poročajo o novih požarih.

Za jugovzhod Francije za danes in petek še vedno velja tudi oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, ki pa se bodo nato ob prihodu hladne fronte s severozahoda po pričakovanju meteorologov vendarle nekoliko spustile.