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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
10.38

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Natisni članek
japonski hrošč škodljivci narava uničevanje nadzor

Četrtek, 18. 6. 2026, 10.38

1 ura, 5 minut

Odkrili novo lokacijo nevarnega škodljivca, za pomoč prosijo tudi javnost #foto

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
japonski hrošč | Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v EU. | Foto STA

Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v EU.

Foto: STA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje jug v sredo potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Za pomoč pri njegovem zatiranju v upravi prosijo tudi javnost.

Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnjega zaznavanja tega škodljivca. Najverjetneje so ga na območje zanesli z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta že zelo razširjena, so danes sporočili iz uprave.

V Sloveniji so japonskega hrošča prvič našli poleti 2024 na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje. Zaradi ponovnih najdb lani je uprava na teh območjih določila razmejeni območji, kjer izvajajo ukrepe za izkoreninjanje škodljivca.

Postavili bodo pasti. Ne dotikajte se ničesar. 

Uprava bo v sodelovanju s strokovnimi službami okrepila spremljanje prisotnosti japonskega hrošča na širšem območju avtocestnega počivališča Tepanje jug s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti in s pregledi. V primeru večjega števila najdb bodo sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivca, so napovedali.

Prebivalce prosijo, da se postavljenih pasti ne dotikajo, jih ne odpirajo in ne premikajo. Vsak poseg lahko namreč moti rezultate spremljanja ter oteži pravočasno zaznavanje in izkoreninjanje te žuželke. Obenem prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani.
japonski hrošč | Foto: STA Foto: STA

Japonski hrošč objeda liste, cvetove ali plodove vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in številnih drugih rastlin. Ličinke pa v zemlji povzročajo škodo z objedanjem predvsem korenin travne ruše.

Hrošč ima ovalno telo, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke pa rjave. Dolg je od osem do 11 milimetrov, širok pa od pet do sedem milimetrov. Tipalke na glavi so pahljačaste, kar je značilno za družino pahljačnikov. Pokrovke zadka hrošča ne prekrivajo v celoti. Na vsaki od bočnih strani zadka je razporejenih po pet šopov belkastih dlačic. Njegovi ogrci hrošča so nekoliko manjši od večine drugih pahljačnikov.

Japonski hrošč | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

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