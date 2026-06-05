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Avtor:
N. V.

Petek,
5. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 34 minut

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Natisni članek
islandski mak Dua Lipa Vrt Vrt cvetje

Petek, 5. 6. 2026, 4.00

8 ur, 34 minut

Islandski mak: to krasno cvetje je za poročni šopek izbrala Dua Lipa

Avtor:
N. V.

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Dua Lipa, poroka | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Ob poroki popzvezdnice Due Lipa je pozornost pritegnil tudi njen povsem minimalistični poročni šopek. V njem je bila le ena vrsta cvetov – to je bil islandski mak, ki je vse bolj priljubljen okras tudi na naših vrtovih.

Vse od nedelje, ko sta se poročila pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner, se ne neha govoriti o elegantni nevestini opravi. Ne le o kostimu modne hiše Schiaparelli, temveč tudi o vseh dodatkih, predvsem poročnem šopku, ki je bil sicer minimalističen, a ravno zato toliko bolj opazen.

Dua Lipa, poroka | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Dua Lipa je v rokah nosila preprost šopek islandskega maka v pastelnih breskovih in belih tonih, zvezan le z belim svilenim trakom in brez odvečnega zelenja, da so elegantni cvetovi lahko zablesteli v svojem polnem sijaju.

Islandski mak ni z Islandije

Ob vseh vrstah maka, od navadnega do vrtnega in kalifornijskega, je islandski mak nekoliko v ozadju, a se v zadnjih letih prebija tudi na slovenske vrtove. Kljub imenu ne izvira z Islandije, temveč iz subarktičnih območij Azije in Severne Amerike, zaradi česar je precej občutljiv na poletno vročino.

islandski mak | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Njegovi cvetovi so izjemno tanki in nežni, spominjajo na svilen papir, njihov premer je od pet do osem centimetrov. Pojavljajo se v celi paleti odtenkov od živahnih rumenih in oranžnih do nežnih pastelnih, rožnati in mareličnih ter snežno belih, v sredini pa imajo cvetovi izrazite rumene prašnike. Za razliko od navadnega maka ima kot rezano cvetje bolj obstojne cvetove, zato je priljubljen v floristiki.

Kako ga gojiti na vrtu?

Islandski mak zacveti med prvimi makovkami, običajno pozno spomladi in nato cveti skozi zgodnje poletje. Z odstranjevanjem odcvetelih cvetov lahko cvetenje podaljšamo, a kot rastlina severnih krajev slabo prenaša poletno pripeko in v močni vročini običajno preide v mirovanje ali celo odmre.

islandski mak | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zaradi občutljivosti na poletno vročino ga v naših krajih običajno vzgajamo kot dvoletnico oziroma pustimo, da se sam zaseje. Sicer potrebuje polno sonce, a mu najbolj prijajo lege z jutranjim soncem in brez popoldanske pripeke. Ključna so tudi dobro odcedna in lahka tla, v zbiti in mokri prsti mu korenine hitro zgnijejo.

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