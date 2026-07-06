Kako preprečiti, da bi kumare postale grenke?

Ste obrali kumare, nato pa ugotovili, da so neprijetno grenke? Preverite, kako to preprečiti, pa tudi, kaj storiti z grenkimi plodovi.

Da bi preprečili grenkobo v kumarah, moramo najprej razumeti, zakaj ta sploh nastane. Kumare v stresnih razmerah, kot so suša, vročina in nihanje temperatur, začnejo izločati spojino kukurbitacin, ki povzroča grenak okus. Ta se običajno kopiči pri peclju in tik pod lupino.

Z ustreznimi ukrepi lahko stres pri rastlinah močno zmanjšate in si zagotovite sladke plodove:

1. Dosledno in pravilno zalivanje

Nihanje v vlagi je glavni sprožilec grenkobe, ker imajo kumare plitve korenine in ne prenesejo sušnih obdobij. Zato je ključno vedeti, kako in koliko jih je treba zalivati. Bistveno je, da jih zalivate obilno in globoko – bolje je zaliti vsak drugi dan globinsko, kot pa vsak dan malo in le po površini. Vedno zalivajte zjutraj in, če je le mogoče, z ne prehladno vodo, najbolje z deževnico iz zbiralnika. Zalivanje s hladno vodo iz vodovoda naravnost na razgrete korenine povzroči temperaturni šok, ki lahko prav tako sproži grenkobo.

2. Debela plast zastirke

Tla okoli rastlin pokrijte z od pet do deset centimetrov debelo plastjo zastirke iz pokošene trave, slame ali listja. Zastirka deluje kot izolacija in preprečuje, da bi se koreninski sistem v vročih dneh pregreval, hkrati pa bistveno upočasni izhlapevanje vode iz tal.

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3. Senčenje med vročinskimi vali

Ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, kumare doživljajo vročinski stres, čeprav imajo dovolj vode. Da bi jim pomagali, čez oporo napeljite senčilno mrežo ali belo agrokopreno, ki bo ublažila najhujše sonce med 11. in 16. uro.

4. Izbira pravih sort

Če imate z grenkobo težave vsako leto, je najboljša rešitev zamenjava sort. Sodobni hibridi, pogosto označeni z oznako F1, so genetsko vzgojeni tako, da ne proizvajajo kukurbitacina in ne grenijo ne glede na vremenski stres. Pri nakupu semen ali sadik iščite sorte, ki imajo na embalaži izrecno navedeno, da "ne grenijo" ali so "brez grenkobe".

5. Redno obiranje

Kumare obirajte sproti, ko dosežejo optimalno velikost za določeno sorto. Starejši, prerasli in porumeneli plodovi imajo veliko večjo verjetnost, da bodo postali grenki, poleg tega pa rastlini odvzemajo energijo.

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Kaj storiti, če je kumara že grenka?

Grenkoba se skoraj vedno širi od peclja navzdol in se zadržuje v lupini. Zato kumare začnite lupiti od konice, kjer je bil cvet, proti peclju, da grenkobe z nožem ne raznesete po celem plodu. Nato odrežite centimeter ali dva debelejši kos pri peclju, preostanek kumare pa bo v večini primerov popolnoma užiten in sladek.