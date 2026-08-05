Vlada je zaradi vročinskega vala in nizkega pretoka reke Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško (NEK) je naložila, da mora ob spoštovanju vseh varnostnih standardov med 6. in 12. avgustom obratovati najmanj z minimalno močjo. Električne energije sicer ne primanjkuje, težave pa bi lahko nastale zaradi previsoke napetosti v prenosnem omrežju.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela ukrep, s katerim želi zagotoviti nemoteno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in neprekinjeno oskrbo z električno energijo v času vročinskega vala in nizkih vodostajev.

NEK je naložila, da mora obratovati najmanj z minimalno močjo, ki jo glede na temperaturo in pretok reke Save še dopuščajo zahteve za varno in zanesljivo delovanje elektrarne, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada ob tem poudarja, da morajo biti pri obratovanju spoštovani vsi jedrski in drugi varnostni standardi.

Električne energije je dovolj

Po analizah sistemskega operaterja Eles je v elektroenergetskem sistemu na voljo dovolj električne energije tudi za primer, če bi morali nuklearno elektrarno zaustaviti.

Manjkajočo električno energijo bi bilo po navedbah vlade mogoče uvoziti po preostalih čezmejnih povezavah. Tudi evropske analize zadostnosti proizvodnje ne kažejo pomanjkanja razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti ali težav pri zagotavljanju količin energije, potrebnih za pokrivanje pričakovane porabe.

Električno energijo je torej mogoče kupiti na evropskem trgu, zato razlog za sprejeti ukrep ni pomanjkanje energije.

Težava bi bila previsoka napetost v omrežju

Elesove analize pa kažejo, da bi lahko ob zaustavitvi nuklearne elektrarne nastale težave pri zagotavljanju ustreznih napetostnih razmer v slovenskem 400-kilovoltnem omrežju.

Napetosti v omrežju bi bile po ocenah sistemskega operaterja previsoke, kar bi lahko otežilo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema.

Vlada je zato za obdobje od 6. do vključno 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je za to obdobje naložila obratovanje v najmanj minimalnem obsegu, ki ga še dopuščajo razmere na reki Savi in zahteve jedrske varnosti.