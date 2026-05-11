Ponedeljek, 11. 5. 2026, 11.23
Domače škropivo proti ušem: recept iz sestavin, ki jih imate v kuhinji
Sredina maja na vrtu prinaša bujno rast, z njo pa tudi prve kolonije listnih uši na mladih poganjkih vrtnic, sadnega drevja in zelenjave. Preden posežete po agresivnih kemičnih pripravkih, ki uničujejo tudi koristne opraševalce, poglejte v svojo kuhinjsko shrambo.
Uši dihajo skozi drobne odprtine na telesu, zato so določene snovi iz naše kuhinje zanje usodne, za okolje pa popolnoma neškodljive.
1. Klasično milno škropivo je osnova za vsak vrt
To je znanstveno najbolj utemeljeno domače sredstvo. Milo zmanjša površinsko napetost vode, ki zato prodre v drobne odprtine in tako neposredno blokira dihalne poti škodljivcev. Obenem milo razgradi zaščitno voščeno plast na telesu uši, kar povzroči njihovo izsušitev.
Recept: V liter mlačne vode dodajte žlico tekočega ekološkega mila za posodo ali naravnega tekočega mila brez močnih parfumov in belil. Z mešanico popršite prizadete rastline.
2. Oljno-milna emulzija za trdovratne kolonije
Če so uši močno razširjene, dodajte sončnično ali repično olje, ki ustvari neprepusten film in uši dobesedno zaduši.
Recept: V zgornjo mešanico vode in mila dodajte še žlico rastlinskega olja, mešanico močno pretresite, da nastane emulzija, in takoj popršite rastline. Olje bo poskrbelo, da se bo pripravek bolje oprijel listov.
3. Česen in čili odganjata
Česen vsebuje alicin, ki deluje kot naravni repelent in blag fungicid, medtem ko kapsaicin v čiliju deluje dražilno. Ta kombinacija uši ne uniči nujno takoj, jih pa močno odvrača od naseljevanja na vaših rastlinah.
Recept: Dva stroka česna sesekljajte in prelijte z vročo vodo, primešajte še nasekljan svež čili ali pa zvrhano žličko čilija v prahu. Pustite stati čez noč, precedite in tekočino uporabite kot pršilo. Primešate ji lahko tudi nekaj kapljic mila, da se bo bolje oprijela listov.
4. Soda bikarbona z dvojnim učinkom
Soda bikarbona spremeni vrednost pH na površini lista, kar ustvari neprijazno okolje za uši in hkrati preprečuje razvoj pepelaste plesni.
Recept: V liter vode zmešajte žličko sode bikarbone in dodajte nekaj kapljic mila, da se tekočina po pršenju obdrži na listih.
Zlata pravila za uspeh
Testni vzorec: Preden popršite vse sadike paradižnika, pripravek preizkusite na enem ali dveh listih in počakajte 24 ur. Nekatere rastline, še posebej mlade, so zelo občutljive.
Čas škropljenja: Nikoli ne škropite na močnem soncu. Kapljice delujejo kot povečevalno steklo in lahko povzročijo ožige. Idealen čas je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.
Neposreden stik s škodljivcem: Ker gre za kontaktna škropiva, morate zadeti neposredno uši. Obvezno popršite tudi spodnjo stran listov, kjer se kolonije najraje skrivajo.
Ponovitev: Postopek ponovite na vsakih od tri do pet dni, dokler uši popolnoma ne izginejo, saj domači pripravki ne uničijo jajčec.
