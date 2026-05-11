Ponedeljek, 11. 5. 2026, 11.23

59 minut

Domače škropivo proti ušem: recept iz sestavin, ki jih imate v kuhinji

vrt, škropivo, uši | Foto Shutterstock

Sredina maja na vrtu prinaša bujno rast, z njo pa tudi prve kolonije listnih uši na mladih poganjkih vrtnic, sadnega drevja in zelenjave. Preden posežete po agresivnih kemičnih pripravkih, ki uničujejo tudi koristne opraševalce, poglejte v svojo kuhinjsko shrambo.

​Uši dihajo skozi drobne odprtine na telesu, zato so določene snovi iz naše kuhinje zanje usodne, za okolje pa popolnoma neškodljive.

​1. Klasično milno škropivo je osnova za vsak vrt

​To je znanstveno najbolj utemeljeno domače sredstvo. Milo zmanjša površinsko napetost vode, ki zato prodre v drobne odprtine in tako neposredno blokira dihalne poti škodljivcev. Obenem milo razgradi zaščitno voščeno plast na telesu uši, kar povzroči njihovo izsušitev.

​Recept: V liter mlačne vode dodajte žlico tekočega ekološkega mila za posodo ali naravnega tekočega mila brez močnih parfumov in belil. Z mešanico popršite prizadete rastline.

​2. Oljno-milna emulzija za trdovratne kolonije

​Če so uši močno razširjene, dodajte sončnično ali repično olje, ki ustvari neprepusten film in uši dobesedno zaduši.

​Recept: V zgornjo mešanico vode in mila dodajte še žlico rastlinskega olja, mešanico močno pretresite, da nastane emulzija, in takoj popršite rastline. Olje bo poskrbelo, da se bo pripravek bolje oprijel listov.

​3. Česen in čili odganjata

​Česen vsebuje alicin, ki deluje kot naravni repelent in blag fungicid, medtem ko kapsaicin v čiliju deluje dražilno. Ta kombinacija uši ne uniči nujno takoj, jih pa močno odvrača od naseljevanja na vaših rastlinah.

​Recept: Dva stroka česna sesekljajte in prelijte z vročo vodo, primešajte še nasekljan svež čili ali pa zvrhano žličko čilija v prahu. Pustite stati čez noč, precedite in tekočino uporabite kot pršilo. Primešate ji lahko tudi nekaj kapljic mila, da se bo bolje oprijela listov.

​4. Soda bikarbona z dvojnim učinkom

​Soda bikarbona spremeni vrednost pH na površini lista, kar ustvari neprijazno okolje za uši in hkrati preprečuje razvoj pepelaste plesni.

​Recept: V liter vode zmešajte žličko sode bikarbone in dodajte nekaj kapljic mila, da se tekočina po pršenju obdrži na listih.

​Zlata pravila za uspeh

​Testni vzorec: Preden popršite vse sadike paradižnika, pripravek preizkusite na enem ali dveh listih in počakajte 24 ur. Nekatere rastline, še posebej mlade, so zelo občutljive.

​Čas škropljenja: Nikoli ne škropite na močnem soncu. Kapljice delujejo kot povečevalno steklo in lahko povzročijo ožige. Idealen čas je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

​Neposreden stik s škodljivcem: Ker gre za kontaktna škropiva, morate zadeti neposredno uši. Obvezno popršite tudi spodnjo stran listov, kjer se kolonije najraje skrivajo.

​Ponovitev: Postopek ponovite na vsakih od tri do pet dni, dokler uši popolnoma ne izginejo, saj domači pripravki ne uničijo jajčec.

