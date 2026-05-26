Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Torek,
26. 5. 2026,
10.19

Osveženo pred

2 uri, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Vrt Vrt balkonsko cvetje

Torek, 26. 5. 2026, 10.19

2 uri, 10 minut

Kaj enkrat na teden dodati balkonskim rožam, da bodo cvetele do jeseni?

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
balkonsko cvetje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Maja so naši balkoni in terase že zasijali v čudovitih barvah na novo posajenih cvetlic. A začetno navdušenje, ko so rastline polne popkov, lahko hitro usahne, če jim sredi poletja zmanjka moči. Balkonske rastline imajo namreč v omejenem prostoru korit na voljo le toliko hranil, kot jim jih damo.

Če želite, da bodo vaše surfinije, pelargonije, milijon zvončki in druge balkonske lepotice bujno cvetele ne le junija, ampak vse do prve jesenske slane, morate v svojo rutino uvesti ključen dodatek.

Skrivna sestavina za neprekinjeno cvetenje

Rastline za rast listov potrebujejo dušik, za razvoj korenin fosfor, za tvorbo cvetov in intenzivno barvo pa je ključen kalij. Navadna zemlja za sajenje ima hranil le za štiri do šest tednov. Ko ta zaloga poide, se cvetenje ustavi.

Da se to ne bi zgodilo, morate od druge polovice maja naprej enkrat tedensko vodi za zalivanje dodati kakovostno tekoče gnojilo z visoko vsebnostjo kalija, ki bo poskrbelo za cvetoče rastline.

Kako pravilno gnojiti

  • Nikoli ne gnojite popolnoma izsušene zemlje, ker lahko s tem škodite nežnim koreninam rastlin. Z vodo z dodanim gnojilom zalivajte zemljo, ki je vlažna.
  • Več ni vedno bolje, preveč gnojila lahko pospeši rast listov na račun cvetov ali celo odmrtje rastline.

Naravni pospeševalci cvetenja

Če prisegate na naravne rešitve, lahko enkrat mesečno namesto kupljenega gnojila uporabite domače pripravke, ki so polni kalija in mineralov:

Kavna usedlina: kavno usedlino posušite in jo rahlo vmešajte v zgornjo plast zemlje. Deluje kot odličen dolgotrajni vir hranil in rahlo kisa zemljo, kar obožujejo surfinije.

Voda, v kateri ste kuhali krompir ali zelenjavo: ko kuhate krompir ali zelenjavo v nesoljeni vodi, je po kuhanju ne zlivajte v odtok. Ohladite jo in z njo zalijte rože. Polna je mineralov, ki bodo spodbudili nastavek novih popkov.

Bananin "čaj": Bananini olupki so izjemno bogati s kalijem. Za 48 ur jih namočite v vodi, tekočino precedite in z njo zalijte balkonske cvetlice.

Redno čiščenje odcvetelih cvetov

Poleg tedenskega hranjenja boste za bujno cvetenje poskrbeli s še enim drobnim opravilom – z rastlin redno odstranjujte odcvetele cvetove in suhe liste. Če odcveteli cvetovi ostanejo na rastlini, ta začne vlagati energijo v tvorbo semen namesto v nove popke. Z rednim čistim rezom ali trganjem odcvetelih cvetov rastlini sporočate, naj nenehno tvori nove in nove cvetove.

Oglejte si še:

balkon, sonce, poletje
Trendi Najbolj trpežne balkonske cvetlice, ki brez težav prenesejo poletno sonce
vrtnice, pegavost
Trendi Pege na listih vrtnic: kako kraljico vrta pravočasno rešiti pred boleznijo?

Vrt Vrt balkonsko cvetje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.