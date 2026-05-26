Kaj enkrat na teden dodati balkonskim rožam, da bodo cvetele do jeseni?

Maja so naši balkoni in terase že zasijali v čudovitih barvah na novo posajenih cvetlic. A začetno navdušenje, ko so rastline polne popkov, lahko hitro usahne, če jim sredi poletja zmanjka moči. Balkonske rastline imajo namreč v omejenem prostoru korit na voljo le toliko hranil, kot jim jih damo.

Če želite, da bodo vaše surfinije, pelargonije, milijon zvončki in druge balkonske lepotice bujno cvetele ne le junija, ampak vse do prve jesenske slane, morate v svojo rutino uvesti ključen dodatek.

Skrivna sestavina za neprekinjeno cvetenje

Rastline za rast listov potrebujejo dušik, za razvoj korenin fosfor, za tvorbo cvetov in intenzivno barvo pa je ključen kalij. Navadna zemlja za sajenje ima hranil le za štiri do šest tednov. Ko ta zaloga poide, se cvetenje ustavi.

Da se to ne bi zgodilo, morate od druge polovice maja naprej enkrat tedensko vodi za zalivanje dodati kakovostno tekoče gnojilo z visoko vsebnostjo kalija, ki bo poskrbelo za cvetoče rastline.

Kako pravilno gnojiti

Nikoli ne gnojite popolnoma izsušene zemlje, ker lahko s tem škodite nežnim koreninam rastlin. Z vodo z dodanim gnojilom zalivajte zemljo, ki je vlažna.

Več ni vedno bolje, preveč gnojila lahko pospeši rast listov na račun cvetov ali celo odmrtje rastline.

Naravni pospeševalci cvetenja

Če prisegate na naravne rešitve, lahko enkrat mesečno namesto kupljenega gnojila uporabite domače pripravke, ki so polni kalija in mineralov:

Kavna usedlina: kavno usedlino posušite in jo rahlo vmešajte v zgornjo plast zemlje. Deluje kot odličen dolgotrajni vir hranil in rahlo kisa zemljo, kar obožujejo surfinije.

Voda, v kateri ste kuhali krompir ali zelenjavo: ko kuhate krompir ali zelenjavo v nesoljeni vodi, je po kuhanju ne zlivajte v odtok. Ohladite jo in z njo zalijte rože. Polna je mineralov, ki bodo spodbudili nastavek novih popkov.

Bananin "čaj": Bananini olupki so izjemno bogati s kalijem. Za 48 ur jih namočite v vodi, tekočino precedite in z njo zalijte balkonske cvetlice.

Redno čiščenje odcvetelih cvetov

Poleg tedenskega hranjenja boste za bujno cvetenje poskrbeli s še enim drobnim opravilom – z rastlin redno odstranjujte odcvetele cvetove in suhe liste. Če odcveteli cvetovi ostanejo na rastlini, ta začne vlagati energijo v tvorbo semen namesto v nove popke. Z rednim čistim rezom ali trganjem odcvetelih cvetov rastlini sporočate, naj nenehno tvori nove in nove cvetove.

