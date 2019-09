[video: 60168 / ]

... leta 2004 je eden najboljših slovenskih kolesarjev Janez Brajkovič na svetovnem prvenstvu v Veroni zmagal v kategoriji do 23 let. In sicer je dobil kronometer. Leto pozneje pa je že prestopil med profesionalne kolesarje in se pridružil moštvu Discovery Channel Pro Cycling Team. Konec leta 2009 pa se je pridružil RadioShack, kjer je vrtel pedala z zloglasnim Lanceom Armstrongom.

Vrnitev velikega Michaela Jordana

Eden najboljših košarkarjev vseh časov Michael Jordan je let 2001 napovedal svojo drugo vrnitev pod košarkarske koše. Takrat je igral za Washington Wizards. V tisti sezoni je v povprečju na tekmo zbral 22,9 točke, 5,1 podaje in 1,42 ukradene žoge.

Kaj se je še zgodilo:

Leta 1983 je košarkar Larry Bird podpisal sedemletno pogodbo z Boston Celtics.

Leta 1994 je slovenski strelec Rajmond Debevec v St. Veitu postavil nova svetovna rekorda s samostrelom in tudi osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 2000 je Zlatko Zahović v 3. krogu skupinskega dela lige prvakov v 78. minuti zabil zmagoviti gol za Valencio na tekmi proti Lyonu (1:0).

Leta 2001 je Nastja Čeh prispeval gol za zmago Club Bruggea na povratni tekmi 1. kroga pokala UEFA proti Olympiakosu iz Nikozije, ki so jo Belgijci dobili s 7:1 in napredovali s skupnim izidom 9:3.

Leta 2013 se je upokojila nemška plavalka Britta Steffen. Nemka je na olimpijskih igrah v Pekingu (2008) osvojila dve zlati medalji.

Rodili so se ...

1965 - nekdanji košarkar lige NBA Steve Kerr

1968 – nekdanji slovenski smučarski skakalec Matjaž Zupan

1971 – nekdanji slovenski teniški igralec Iztok Božič

1972 – nekdanji slovenski biatlonec Marko Dolenc

1976 – italijanski nogometaš Francesco Totti

1981 – slovenski nogometaš Andrej Pečnik

1982 – slovenska judoistka Petra Nareks, slovenska judoistka

1984 – slovenski nogometaš Dalibor Stevanović

1988 – slovenska smučarka Maruša Ferk