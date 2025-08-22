Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
22. 8. 2025,
12.11

SP v sprintu na mirnih vodah v Milanu

Mia Medved si je na SP priveslala nastop v finalu

Mia Medved

Foto: Nina Jelenc

Slovenska kajakašica Mia Medved se je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu uvrstila v finale A na 500 m. V današnjem polfinalu je bila v svoji skupini druga najhitrejša in si priveslala nastop v sobotnem finalu. Danes popoldan bo v finalu A na 200 m nastopil Anže Pikon.

Šestindvajsetletna Mia Medved je v prvi polfinalni skupini danes zaostala le za Poljakinjo Anno Pulawsko, ki je bila hitrejša za 2,14 sekunde.

V soboto jo finalni nastop čaka ob 14.41. Še pred tem bo Medved ob 10.52 nastopila v polfinalu v dvojcu na 500 m skupaj z Anjo Osterman. Slednja danes ni imela tekmovanj, v soboto pa jo ob 9.35 čaka tudi posamični polfinale na 200 m.

Jošt Zakrajšek bo v soboto nastopil v finalu C na 1000 m.

Danes zjutraj je bil na delu tudi izkušeni Jošt Zakrajšek, 42-letnik je nastopil v polfinalu na 1000 m. V svoji skupini je bil s časom 3:38,20 sedmi in bo tako v soboto ob 14.04 nastopil v finalu C. V nedeljo ob 15.50 ga čaka še nastop v finalu na maratonski razdalji na 5000 m.

Danes ob 15.46 se bo v boj za medalje pognal 21-letni Anže Pikon v finalu A na 200 m, potem ko je bil v četrtkovem polfinalu v svoji skupini tretji najhitrejši. V soboto bo Pikon skupaj z Matevžem Manfredo nastopil še v polfinalu v dvojcu na 500 m.

Jošt Zakrajšek sprint na mirnih vodah Mia Medved
