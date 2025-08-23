Mia Medved deveta na SP v Milanu

Slovenska kajakašica Mia Medved je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu zasedla končno deveto mesto na 500 metrov.

Mia Medved, ki je v polfinalu zasedla drugo mesto v svoji skupini, je tokrat končala pri repu finalistk. Olimpijsko disciplino je sicer dobila Poljakinja Anna Pulawska, ki je za 0,43 sekunde ugnala srebrno Avstralko Natalio Drobot in za 0,54 sekunde bronasto Madžarko Zsoko Csikos. Medved je zaostala več kot pet sekund.

Medved je danes nastopila tudi v kajakaškem dvojcu na 500 metrov, kjer sta skupaj z Anjo Osterman v svoji polfinalni skupini zasedli tretje mesto in si priveslali nedeljski finale A (ob 11.01).

V nedeljo ob 10.10 pa finale A med kajakašicami na 200 m čaka še Osterman, ki je v svoji polfinalni skupini zmagala in imela z 41,36 sekunde najhitrejši čas vseh treh polfinalnih skupin.

Anže Pikon, v petek sedmi na 200 m, je danes skupaj z Matevžem Manfredo veslal še v polfinalu kajakaškega dvojca na 500 m. Slovenska naveza je zasedla peto mesto v skupini in si priborila nastop v nedeljskem finalu B (9.25).

V finalu C pa je danes v kajaku na 1000 m tekmoval še Jošt Zakrajšek ter zasedel sedmo, skupno pa 25. mesto. Zakrajška v nedeljo ob 15.50 čaka še preizkušnja na 5000 m.

