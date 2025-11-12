"Malo je bil šok, ko vidiš psa pred seboj, medtem ko se voziš 30 ali 40 kilometrov na uro," nam je adrenalinsko kolesarsko izkušnjo opisal Žiga Lin Hočevar, naš uspešni kanuist na divjih vodah, ki se že vneto pripravlja na novo sezono.

Slovenski kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar nam je v preteklosti že večkrat zaupal, da je velik ljubitelj kolesarjenja. Tako velik, da je v tem pripravljalnem obdobju kar pogosto na kolesu. V torek pa bi se lahko kmalu zgodil neljubi dogodek, potem ko sta mu v gozdu pred kolo skočila dva psa. Šlo je tako daleč, da je moral Žiga Lin zapeljati s poti, a sta se k sreči psa pozneje umaknila.

"Lahko rečem, da v tem primeru ne potrebuješ dodatnega adrenalina. En ali dva psa sta povsem dovolj. Ta dva sta bila tudi malo napadalna in nista takoj odnehata," nam je povedal 18-letni uspešen slovenski športnik, ki je na kolesu sicer zelo previden. Predvsem pa se na kolesu sprosti, kolesarjenje pa je tudi dober trening za osredotočenost. "Pri gorskem kolesu je to zelo dober trening. Moram biti zelo osredotočen, ker se napake malce drugače odražajo kot v čolnu."

Eva Alina Hočevar je imela smolo pri kolesarjenju in mora trenirati po prilagojenem programu. Foto: Jure Lenarčič

Žal pa jo je pred časom med kolesarjenjem skupila njegova sestra Eva Alina Hočevar. Triindvajsetletna tekmovalka na divjih vodah, ki je letos nanizala kar nekaj vrhunskih rezultatov, si je poškodovala roko in trenutno trenira po prilagojenem programu. "Eva je v težkem položaju. Zlomila si je podlahtnico (radius) in bo morala šest tednov nositi mavec. Zlom je bil kar resen, tako da so nekateri zdravniki celo menili, da bi bila potrebna operacija. Trenutno nosi longeto," nam je o sestri povedal sogovornik, ki je v tem času od dvakrat do trikrat na teden na kolesu.

"Če je mraz na vodi, grem raje na kolo, tako da naredim od dva do tri treninge na kolesu. Mi imamo malo smole, ker v tem času ne moremo toliko veslati na divji vodi, kot bi si želeli. Sam bi si želel še več, ampak to ni mogoče."

Foto: Aleš Fevžer

Svetovno prvenstvo se mu ni izšlo po željah

Žiga Lin Hočevar se že vneto pripravlja na novo sezono, v kateri ima spet visoke cilje. Spomnimo, da je že lani na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu mnoge pustil odprtih ust, ko je pri vsega 16 letih postal članski evropski prvak. Pozneje je večkrat dokazal, da to ni bilo samo naključje, saj je nanizal celo vrsto izjemnih rezultatov na največjih tekmovanjih. Tudi letos, ko se je na članskem evropskem prvenstvu zavihtel na tretje mesto, medtem ko se mu na svetovnem prvenstvu v Avstraliji ni izšlo po načrtih.

V čolnu je užival kot že dolgo ne

Žiga Lin se ravno danes odpravlja na prve priprave v Francijo, kjer bo treniral kros. Kot nam je zaupal, je z do zdaj opravljenim treningom zelo zadovoljen. "Po svetovnem prvenstvu smo bili še dva tedna v Avstraliji, kjer sem vsak dan deskal na valovih, tako da nisem bil povsem pri miru. Od tri do štiri ure sem bil v vodi."

"Ko smo prišli domov, sem več veslal v plastičnem čolnu, v katerem sem užival kot že dolgo ne. Malo sem hodil tudi po hribih. Za zdaj gre vse po načrtih. Zadali smo si stvari, ki jih želimo popraviti čez zimo. Mislim, da se bomo kar veliko posvečali temu. Z očetom dobro veva, kaj je treba popraviti. Zima je še dolga. Najprej gremo na priprave v Francijo, kjer bomo trenirali kros, nato pa naprej. Največje spremembe bom poskušal narediti v kanuju. Poskušal bom dodati še nekatere druge stvari," nam je v pogovoru še zaupal mladi Ljubljančan, ki bo večino letošnjih priprav opravil v Avstraliji.

