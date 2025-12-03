Hokejisti HK Olimpija bodo teden, v katerem jih čakajo tri tekme v ligi ICE, začeli na Madžarskem pri Fehervar AV19, za katerega igra slovenski napadalec Anže Kuralt. Ekipi sta palice prvič v sezoni prekrižali septembra, ko so po izvajanju kazenskih strelov zmagali Ljubljančani. Ti so trenutno tretji, gostitelji pa deveti. Innsbruck je zaradi težje poškodbe kolena ostal brez kanadskega napadalca Stevena Owra. Tirolci se sprašujejo, ali liga dovolj resno jemlje varnost hokejistov, iz lige pa so sporočili, da po ogledu videoposnetkov ne bodo dodatno kaznovali hokejista Bolzana.

Olimpija je med moštvi, ki so v ligi ICE odigrali največ tekem. Trenutno je pri 24 obračunih in 45 točkah, kar jo uvršča na tretje mesto. Pred njo sta le Pustertal in Graz 99ers z dvema točkama več in odigrano tekmo manj. Enako število točk kot Ljubljančani pa ima Celovec.

Zeleno-beli tabor tekmovalni teden odpira v Szekesfehervarju, kjer bo točke iskal pri deveti ekipi tekmovanja, katere član je tudi slovenski napadalec Anže Kuralt. Trener Olimpije Ben Cooper je pretekli teden v ekipi znova lahko računal na prvega vratarja Lukaša Horaka, v napad se je vrnil Zach Boychuk, medtem ko še naprej manjkajo Evan Polei, Rok Kapel, Nate Halbert.

Olimpija in Fehervar sta se v tej sezoni srečala enkrat, in sicer konec septembra, ko je bilo v Tivoliju tesno – po izvajanju kazenskih strelov so zmagali zmaji.

Ljubljančani so na zadnji tekmi v podaljšku premagali Ferencvaros. Foto: Aleš Fevžer

Obe moštvi zadnjo tekmo igrali proti novincu

Ljubljanska zasedba je na zadnji tekmi v podaljšku premagala Ferencvaros, tudi večerni gostitelji so zadnjo tekmo igrali proti omenjeni madžarski ekipi in zmagali s 6:1.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek ob 19.15 gostila Beljak, v nedeljo pa gostovala pri Innsbrucku. Nato sledi premor, namenjen reprezentanci, ljubljansko moštvo pa bo znova na delu 17. decembra.

Tirolci ostali brez nosilca igre Steven Owre je zaradi težje poškodbe kolena že končal sezono. Foto: Aleš Fevžer Iz Innsbrucka so sporočili, da je njihov prvi strelec in eden vidnejših napadalcev lige Steven Owre na petkovi tekmi z Bolzanom ob prekršku tekmeca utrpel hujšo poškodbo kolena in je zaradi strgane kolateralne vezi že končal sezono. Vodstvo Tirolcev je ob poškodbi svojega igralca izpostavilo pomen resnega obravnavanja varnosti igralcev. Kot pravijo, je poškodba Kanadčana sledila seriji prekrškov nad njim, ki po mnenju kluba niso bili resno obravnavani. Izpostavili so že tekmo s Celovcem, na kateri je po njihovem mnenju nevaren vložek ostal nekaznovan. Proti Bolzanu je eden od vložkov, usmerjenih v koleno Owra, pripeljal le do dvominutne kazni, končal pa se je s hudo poškodbo. Na dogajanje se je odzvala tudi liga, ki je v sporočilu za javnost med drugim zapisala, da obžaluje težjo poškodbo in da si je trenutek ob poškodbi naknadno ogledal Odbor za varnost igralcev IceHL. Po pregledu posnetkov z vseh razpoložljivih kotov in ustreznih informacij o tekmi je odbor ugotovil, da igra hokejista Bolzana ne zahteva dodatne disciplinske kazni. Dodali so, da je bila sodniška odločitev na ledu pravilna. "Hokejska liga win2day ICE je trdno zavezana standardnim postopkom, pravilom, predpisom in protokolom, o katerih so se dogovorile vse ekipe ICEHL. Mnenje posameznika ali kluba ne vpliva na dosleden in nepristranski pristop lige pri pregledovanju incidentov, povezanih s poškodbami, ali ga spreminja," so med drugim še zapisali.

Pustertalu gre odlično. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Derbi na Južnem Tirolskem

Derbi današnjega večera bo v Brunicu, kjer bo Pustertal (Rok Tičar) gostil Celovec (Jan Muršak se je po poškodbi v torek vrnil na trening, Luka Gomboc), drugi Gradec pričakuje Dunaj. Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) gosti Innsbruck, Beljak se bo doma meril z Bolzanom, Ferencvaroš pa s prvakom Salzburgom.

ICEHL, 3. december:

Lestvica:

