Pe. M.

Torek,
2. 12. 2025,
9.45

Torek, 2. 12. 2025, 9.45

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (prve tekme)

Törökovi boj za polfinale začenjajo na Švedskem

Matic Török, Ilves | Ilves Matica Töröka gostuje pri švedskem prvaku Luleå. | Foto Guliverimage

Ilves Matica Töröka gostuje pri švedskem prvaku Luleå.

Foto: Guliverimage

Začenja se četrtfinale hokejske lige prvakov. Finski Ilves slovenskega napadalca Matica Töröka, ki v tej sezoni v tekmovanju še ne pozna poraza, se bo za napredovanje meril z aktualnim švedskim prvakom in zmagovalcem lige prvakov 2014/15 Luleå. Prva tekma bo danes na Švedskem, povratna čez dva tedna na Finskem. Obe moštvi sta v svojih prvenstvih v spodnjem delu lestvice, na 11. oziroma 12. mestu. Švicarski Zug, pri katerem je v ligi prvakov letos priložnost dobival tudi mladi napadalec Nik Christian Petrovič, bo v četrtfinalu igral s finskim klubom Lukko. Prva tekma bo v sredo na Finskem.

HK Olimpija Ferencvaros
Sportal Olimpija novinca v ligi premagala z golom v podaljšku

Preostala para četrtfinala sta prav tako precej severnjaško obarvana: švedski klub Brynas se bo zoperstavil finskemu prvaku Kalpa Kuopio, tretji švedski kolektiv v četrtfinalu Frölunda pa se bo pomeril z nemškim Ingolstadtom.

Zmagovalec lanske sezone švicarski ZSC Lion Zürich je izpadel v osmini finala, v katerem ga je izločil Kalpa Kuopio.

Polfinale je predviden sredi januarja, finale, v katerem bo odločala ena tekma, pa po olimpijskih igrah, 3. marca.

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 2. december

Sreda, 3. december

