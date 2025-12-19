Olimpija strelsko nerazpoložena, poraz omilil Jan Drozg

Hokejisti HK Olimpija so po veliki sredini zmagi v Gradcu, kjer so po preobratu zmagali po izvajanju kazenskih strelov in napredovali na drugo mesto lige ICE, danes v Hali Tivoli doživeli hladno prho in proti Pustertalu izgubili z 1:4. Zmaji so zdrsnili nazaj na tretje mesto. Dogajanje pod Rožnikom je pred tekmo s koncertom ogrel nekdanji član Olimpije, legendarni Kraig Nienhuis.

Po treh zaporednih zmagah je Olimpija doživela boleč poraz. V derbiju ekip z vrha lige jo je v Tivoliju popolnoma zasluženo premagal Pustertal, ki je spretno izkoriščal njene napake. Teh je bilo nepričakovano veliko, Ljubljančani so pokazali eno slabših predstav v sezoni, za kar ima veliko zaslug zelo slab začetek. Posledica poraza Olimpije je padec na tretje mesto na lestvici, točkovno pa so jih ujeli tudi tokratni tekmeci, ki imajo slabšo gol razliko, a tekmo manj.

Olimpija je že v 11. sekundi je zaradi slabega razumevanja vratarja Lukaša Horaka, ki je brez potrebe zapustil svoj prostor, nato pa napačno podal plošček, prejela gol (zabil ga je Alexander Ierullo), ki je zagotovo vplival na nadaljevanje.

Ljubljančani so bili namreč kar nekaj časa v šoku, ko pa je bilo videti, da so prišli k sebi in da prevzemajo pobudo, pa je italijanska ekipa udarila še enkrat, samostojno akcijo je z natančnim strelom zaključil Cole Bardreau. To pa še ni bilo vse za prvo tretjino, gosti so v zadnji minuti še tretjič premagali Horaka, po protinapadu je mrežo zatresel Matthias Mantinger.

V peti minuti druge tretjine je Marcel Mahkovec zapravil lepo priložnost za znižanje zaostanka, nekaj minut pozneje ob igralcu več odličnega vratarja gostov Edwarda Pasquala iz ugodnega položaja ni premagal niti Jan Drozg. Tudi Horak je moral v tem delu nekajkrat posredovati, da se izid do odmora ni spremenil.

Se pa je spremenil že v prvi minuti zadnjega dela, za nekaj upanja na preobrat je poskrbel Drozg. Sledil je hud pritisk domače ekipe, a v 48. minuti ga je s četrtim golom umiril Bardreau. Volja domače ekipe je padla, gosti so do konca z lahkoto zaustavljali njene jalove napade.

Vrnil se je Nienhuis

V ljubljanskem klubu so poskrbeli, da je bilo tokrat še posebej pestro tudi pred tekmo. V navijaški coni je vse obiskovalce pričakal spremljevalni program z izrazitim pridihom hokejske nostalgije. Za vrhunec dogajanja je s koncertom poskrbel nekdanji hokejist, tudi NHL-ovec Kraig Nienhuis, ki je med letoma 1994 in 1996 igral tudi za Olimpijo. Koncerta so se udeležili tudi Kraigovi nekdanji soigralci iz tistega obdobja in si nato skupaj z njim ogledali tudi večerno tekmo. Nienhuisu je pripadla čast meta prvega ploščka, ob tem pa je na ledu zapel še nekaj taktov ameriškim športnim navdušencem posebej ljube pesmi "Sweet Caroline" Neila Diamonda.

V nedeljo na Predarlsko

Olimpija bo znova na delu v nedeljo, ko bo gostovala pri Pioneers Vorarlberg. Ta je danes gostoval pri vodilnem Celovcu (brez obolelega Jana Muršaka in poškodovanega Luke Gomobca) in izgubil z 2:5. Gradec je doma s 4:2 premagal Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, Linz je z 2:3 priznal premoč prvaku iz Salzburga, Beljak pa s 4:5 Ferencvarošu.

