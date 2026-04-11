Sobota, 11. 4. 2026, 22.10

Liga ABA, drugi del, 7. in 8. krog

Krka premagala vodilne v skupini za obstanek, v Stožice prihaja evroligaš

Krka Spartak liga ABA | Krka - Spartak | Foto Drago Perko/KK Krka

Krka - Spartak

Foto: Drago Perko/KK Krka

V osmem krogu lige za obstanek v ligi ABA so košarkarji Krke v soboto premagali Spartak iz Subotice (66:61), ki je vodilni v skupini za obstanek. Cedevito Olimpijo v nedeljo v Stožicah čaka srečanje z evroligaškim Partizanom (17.00). Ilirija bo v ponedeljek doma pričakala Borac.

Spartak je v Novo mesto prišel kot vodilni v skupini za obstanek s petimi zmagami in petimi točkami več od Krke. Toda Dolenjci so bili večji del tekme v rahli prednosti, na koncu pa obdržali mirno kri za zmago, ki jih je utrdila v varnih vodah.

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a do odhoda na glavni odmor je prednost praktično izpuhtela (30:29). Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.

Novomeščani so bili v ospredju tudi v uvodu zadnje četrtine, dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora. Po tej so gosti iz Subotice s trojko prišli znova bližje, se pol minute pred koncem približali na -3, toda Mahkovic je nato z zabijanjem poskrbel znova za +5, 21 sekund pred iztekom pa je bila razlika znova le še tri točke. Krka je nato uspešno izvedla še dva prosta meta, sedem sekund so gosti še dosegli koš, toda Khalil Brantley je z novima prostima metoma nato dokončno potrdil zmago Novomeščanov.

Sukhmail Mathon je bil s 14 točkami najboljši pri Krki, točko manj je dosegel Mahkovic. Pri gostih je 18 točk vpisal Olivier Hanlan.

Liga ABA, drugi del, 7. in 8. krog

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Ponedeljek, 13. april:

Torek, 14. april:

Lestvici:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

Ilirija : Krka
Ilirija ugnala Triglav, Krka Šenčur, Helios pa izgubil s Hopsi
