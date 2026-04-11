Avtor:
A. P. K.

predsednik DZ Predsednica DZ Svoboda Zoran Stevanović Državni zbor Urška Klakočar Zupančič

Prvič po izvolitvi novega predsednika DZ se je oglasila Urška Klakočar Zupančič

"Skrivnost sreče je resnična svoboda, skrivnost resnične svobode pa pogum," je med drugim zapisala nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. | Foto Bojan Puhek

"Skrivnost sreče je resnična svoboda, skrivnost resnične svobode pa pogum," je med drugim zapisala nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Po včerajšnji izvolitvi novega predsednika DZ, kar je po tajnem glasovanju postal prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović, se je na svojem družbenem omrežju prvič oglasila njegova predhodnica in ob tem zapisala kratko, a pomenljivo sporočilo.

Poslanci in poslanke novega sklica Državnega zbora so v petek na tajnem glasovanju z 48 glasovi podpore in 29 glasovi proti izvolili novega predsednika DZ, prvaka stranke Resni.ca Zorana Stevanovića. Podpise za njegovo kandidaturo so prispevali vsi poslanci stranke Resni.ca, še po trije iz vsake stranke pa sta prispevali SDS in NSi. Proti izvolitvi Stevanovića so glasovali v stranki Svoboda, poslanci strank SD ter stranke Levica in Vesna pa glasovnic niso prevzeli.

Z mesta predsednice DZ, ki ga je pred štirimi leti zasedla kot prva ženska na tem položaju, se je tako poslovila Urška Klakočar Zupančič. Že v včerajšnjem poslovilnem nagovoru poslancev v parlamentu je dejala, da je pred novimi poslanci zahteven mandat in da časa za učenje ne bo na pretek. "Pred Slovenijo kot članico Evropske unije je torej zahteven izziv, kako ohraniti demokratične vrednote, spodbujati solidarnost in medsebojno spoštovanje ter, kot nam veleva ustava, izvajati aktivno mirovno zunanjo politiko," je še včeraj opozorila Klakočar Zupančič, danes pa se je na družbenem omrežju Facebook oglasila s kratko objavo, s katero se je oglasila prvič po odhodu z mesta predsedujoče in tudi z mesta poslanke.

"Glede na dejanja vseh akterjev po volitvah in včerajšnje dogajanje v Državnem zboru sem danes končno občutila olajšanje, da imam svojo svobodo. Ta nikoli ni imela cene – ne za ene ne za druge. Skrivnost sreče je resnična svoboda, skrivnost resnične svobode pa pogum," je po včerajšnji izvolitvi novega predsednika DZ in dogajanju v parlamentu, zapisala nekdanja predsednica parlamenta in prva ženska na tej funkciji Urška Klakočar Zupančič.

