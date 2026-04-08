V ALEJI drugačna modna revija: Pop-Up Stilirnica s Tjašo Kokalj Jerala

V naši najmodernejši nakupovalni destinaciji vas to soboto, 11. aprila, ob 16. uri pričakujejo s pravo modno eksplozijo navdiha, praktičnih nasvetov in trendov. Na osrednjem prostoru ALEJE boste lahko doživeli celostno modno izkušnjo, ki združuje stil, barve, ličenje in kolekcije pomlad/poletje.

Modna svetovalka Tjaša Kokalj Jerala bo predstavila pomladne modne kombinacije, ki vas bodo navdihnile in vam pomagale pri oblikovanju lastnega sloga. Z njo boste lahko tudi poklepetali, ji zastavili vprašanja o personaliziranem stiliranju ter prejeli uporabne nasvete iz prve roke.

Svetovanje glede barv, ličenja ...

Sledila bo barvna analiza z Brigito Potocki, kjer boste lahko ugotovili, katere barve najlepše poudarijo vaš obraz, energijo in osebni slog ter kako jih vključiti v svojo garderobo. Za piko na i bo poskrbel make-up kotiček z vizažistko Evo Sorčan, kjer se boste naučili preprostih, a učinkovitih tehnik ličenja ter usvojili trike, ki jih lahko uporabite takoj. Dogodek je brezplačen.

Obiskovalce bo pred dogodkom v nabiralniku pričakal tudi poseben modni letak, ki prinaša dodatne ugodnosti. V njem bo deset kuponov, s katerimi si boste lahko izbrana oblačila in obutev privoščili po znižanih cenah. Letak bo veljal od 13. do 17. aprila in bo odlična priložnost za ugodne modne nakupe.

Polni modnega navdiha lahko po modni reviji zavijete še v katero izmed ALEJINIH trgovin, kjer vas že čakajo kolekcije pomlad/poletje. Pestro sobotno popoldne pa si lahko popestrite še z obiskom ALEJE SKY, kjer lahko visoko nad mestom uživate v pestri kulinarični ponudbi z vsega sveta.

ALEJA – več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja



Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno najemno površino (GLA) več kot 871 tisoč kvadratnih metrov. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih destinacij v Avstriji in Sloveniji.

Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2025 z več kot 116 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,61 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij.

Središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno zasnovo in inovativno trženje. Leta 2023 je nakupovalno središče ALEJA Ljubljana prejelo ugledno nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del Skupine SPAR Avstrija.

Več informacij na: www.aleja.si in www.ses-european.com

Naročnik oglasne vsebine je Aleja d.o.o.