V pakistanski prestolnici Islamabad bodo danes po napovedih potekala pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne, potem ko sta sprti strani pred dnevi sklenili dogovor o prekinitvi ognja. Pogajanja, ki bodo zajemala tudi Hormuško ožino in bogatenje iranskega urana, so sicer še negotova, saj jih Teheran pogojuje s prekinitvijo napadov na Libanon.

ZDA in Iran sta si izmenjala že več obtožb o neupoštevanju dogovora o prekinitvi ognja, ki sta ga sklenila v sredo. Medtem ko Washington Teheranu očita slabo upravljanje prevoza nafte skozi Hormuško ožino, pa je Iran kritičen zlasti do nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon. Po navedbah Irana je Libanon del dogovora o prekinitvi ognja, zato pogajanja pogojuje s prekinitvijo napadov nanj, pa tudi s sprostitvijo blokiranih iranskih sredstev. Izrael in ZDA medtem vztrajata, da dogovor ne vključuje Libanona.

Ameriško delegacijo bo vodil JD Vance

Na pogovorih v Islamabadu, ki bodo najverjetneje potekali posredno, bo ameriško delegacijo vodil podpredsednik ZDA JD Vance. Pridružila se mu bosta tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Iransko delegacijo naj bi vodila predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Aragči.

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek ocenil, da Teheran v pogajanjih nima drugih kart kot nadzor Hormuške ožine. Ob tem je posvaril pred novimi napadi na cilje v Iranu, če pogajanja ne bodo uspešna. Vance je medtem v petek pred odhodom v Islamabad izrazil upanje na pozitiven izid pogajanj in Teheran posvaril pred morebitnim zavajanjem Washingtona.