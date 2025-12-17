Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
17. 12. 2025,
22.54

Osveženo pred

7 ur, 58 minut

Florida Panthers Anže Kopitar Los Angeles Kings hokej NHL liga NHL

Sreda, 17. 12. 2025, 22.54

7 ur, 58 minut

Liga NHL, 17. december

Kralji pri prvakih poskušajo prekiniti črn niz

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Los Angeles Kings gostujejo pri prvakih na Floridi. | Foto Reuters

Los Angeles Kings gostujejo pri prvakih na Floridi.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo četrtemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na gostovanju pri aktualnemu prvaku Florida Panthers, ki sezone ni začel po željah. Trenutno je na 11. mestu vzhodne konference, zbral je točko manj od Kraljev, ki se držijo sedmega mesta zahoda. Kalifornijska zasedba bo zaradi poškodbe pogrešala prvega vratarja Darcyja Kuemperja, v ekipo so tako vpoklicali Pheonixa Copleyja.

Darcy Kuemper
Sportal Visok poraz Kraljev, nato pa še poškodba njihovega vratarja #video

Liga NHL, 17. december:

Lestvice

