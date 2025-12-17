Kralji pri prvakih poskušajo prekiniti črn niz

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo četrtemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na gostovanju pri aktualnemu prvaku Florida Panthers, ki sezone ni začel po željah. Trenutno je na 11. mestu vzhodne konference, zbral je točko manj od Kraljev, ki se držijo sedmega mesta zahoda. Kalifornijska zasedba bo zaradi poškodbe pogrešala prvega vratarja Darcyja Kuemperja, v ekipo so tako vpoklicali Pheonixa Copleyja.