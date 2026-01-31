Vrhunec smučarske sezone: kakšno je stanje na slovenskih smučiščih?

Zaradi razmeroma visokih temperatur po nižinah v zadnjih dneh kar pozabimo, da smo približno na sredini letošnje smučarske sezone. Utrip smo preverili na nekaterih večjih slovenskih smučiščih, ki so med drugim v pričakovanju zimskih počitnic, ki jih bodo imeli šolarji in dijaki v drugi polovici februarja. Večinoma so z zasedenostjo zadovoljni, med gosti pa poleg domačih po številu prevladujejo obiskovalci iz Hrvaške in Madžarske. Ker so ponekod v tujini pred sezono opozarjali na težave z zagotavljanjem zadostnega števila zaposlenih, smo pri ponudnikih preverili tudi njihove kadrovske razmere.

Rogla

Letošnjo smučarsko sezono so na Rogli odprli konec novembra, so povedali v podjetju Unitur, ki upravlja smučišče.

Z dosedanjim obiskom smučišča so zadovoljni, saj so od začetka sezone do tega tedna našteli nekaj več kot 100 tisoč obiskovalcev (v povprečju 1.668 smučarjev na dan), kar pomeni osemodstotno rast glede na podobno obdobje lani.

Snežne razmere so v letošnji sezoni precej primerljive z zadnjima dvema ali tremi zimami, le da je letošnja z vidika temperatur ugodnejša, saj so te občutno nižje kot v enakem obdobju lani. To omogoča izdelavo zadostnih količin kompaktnega snega, s čimer se ustvarjajo boljši pogoji za kakovostno in varno smuko.

Rogla Foto: Ana Kovač Trenutno imajo odprte vse smučarske proge, razen Jurgovo 3. Urejene so tudi tekaške proge na 1,5, 2,5 in 3,75 kilometra.

V zimski sezoni – poleg konferenčno-poslovnih dogodkov (tako imenovanih MICE), šolskih in športnih skupin – gostijo največ družin s predšolskimi in šolskimi otroki ter aktivnih parov. Najpogostejši so slovenski gostje, ki jim sledijo gostje iz Hrvaške in Madžarske. Gostje – prevladujejo družine, za katere pripravljajo tudi širok program aktivnosti – v hotelih na Rogli in v Termah Zreče v času zimske smučarske sezone v povprečju ostanejo štiri dni.

Pohvalijo tudi trenutno stanje rezervacij, ki kaže, da bodo med zimskimi počitnicami praktično polno zasedeni, saj je v obeh tednih na voljo le še nekaj sob. Komur čas dopušča, je za ugodno in manj obremenjeno smuko posebej primeren čas od ponedeljka do petka, izpostavljajo pa tudi možnost nočne smuke in še posebej prijetne pomladne smuke v marcu.

Na Rogli večjih težav s privabljanjem kadrov v zadnjem letu niso imeli. Kljub negotovim razmeram na trgu dela so že lani jeseni zaposlili okoli 50 oseb, od katerih skoraj dve tretjini prihajata iz lokalnega okolja. Hkrati so večini sodelavcev, ki bi jim po sklepu poletne sezone prenehalo delovno razmerje, omogočili nadaljevanje zaposlitve. Sodelujejo tudi z večjim številom študentov, dijakov in upokojencev, predvsem pa se opirajo na lokalno okolje.

Po koncu sezone načrtujejo nadgradnjo zasneževalnega sistema, pri čemer nameravajo letos poskrbeti tudi za ureditev in posodobitev potrebne zemeljske infrastrukture. Med večjimi razvojnimi projekti na Rogli pa v prihodnjih letih načrtujejo dograditev Hotela Natura, kjer so trenutno v fazi izbire arhitekturnih rešitev.

Golte

Letošnjo smučarsko sezono so na Golteh začeli 1. januarja. "Zaradi neobratovanja nihalke in omejenih parkirnih kapacitet na Golteh letos žal ne dosegamo polnega potenciala smučišča," je pojasnila Neli Z. Koren iz podjetja Golte. Poleg tega so jih v decembru pestile tudi neugodne vremenske razmere, povzročilo izgubo pomembnega dela obratovalnih dni in slabšo obiskanost smučišča.

Golte Trenutno je odprtih pet prog: Medvedjak, Družinska, Preseka, Blatnik in Stari stani, za najmlajše pa je na voljo otroški poligon. Na smučišču tudi pri krajšem bivanju sicer prevladujejo slovenski smučarji, med hotelskimi gosti pa je poleg domačih veliko tudi obiskovalcev iz Hrvaške, ki jim v čedalje večjem številu sledijo Madžari. Destinacija je priljubljena predvsem med družinami, za tiste, ki se želijo pošteno nasmučati brez gneče, pa je najbolj ugoden termin zagotovo začetek tedna.

Večdnevni gostje v povprečju ostanejo 2,5 dneva, za čas šolskih počitnic pa imajo zasedenih že več kot 80 odstotkov kapacitet, so povedali.

V prihodnjem letu načrtujejo pripravo prog za gorsko kolesarstvo tako na območju planine Golte, kot tudi kolesarsko 'downhill' progo, ki bo potekala od zgornje postaje nihalke do spodnje postaje v Žekovcu. Spomladi načrtujejo ureditev območja na Treh Plotih, kjer jim je konec lanskega leta pogorela koča z gostinsko ponudbo. "Za naslednjo zimsko sezono načrtujemo pripravo in izvedbo osvetlitve smučarskih prog in s tem začetek nočne smuke na Golteh," napoveduje Koren.

Smučarski center Cerkno

Smučišče Cerkno je naprave zagnalo po novem letu, z dosedanjim obiskom pa so zadovoljni.

"V primerjavi s preteklimi leti z milimi zimami je letošnja sezona veliko boljša, čeprav smo obratovanje smučišča začeli razmeroma pozno," je povedala Tamara Vodopivec iz družbe Postojnska jama, ki upravlja smučarski center Cerkno. Temperature prej namreč niso omogočale umetnega zasneževanja, januar pa jim je bil nato kljub nestanovitnemu vremenu razmeroma naklonjen.

Smučarski center Cerkno Foto: Žiga Intihar Smučarski center Cerkno ima na voljo devet različno zahtevnih prog, poleg tega pa še pet kilometrov tekaških prog in 150-metrsko sankaško progo. V povprečju je večina prog odprtih, tudi Lom, ki je namenjen najzahtevnejšim smučarjem in je bil lani zaradi neugodnih razmer zaprt.

Med obiskovalci še vedno prednjačijo domači smučarji, opažajo pa rast števila hrvaških gostov. Med preostalimi obiskovalci so gostje iz Italije, Avstrije in Madžarske. Gostje Smučarskega centra Cerkno se zadržijo na smučišču v povprečju od dva do tri dni.

Glede napovedi zasedenosti med zimskimi počitnicami so previdni, a optimistični, vse pa je odvisno od vremenskih razmer.

Večjih naložb po sezoni ne načrtujejo, saj so ravno končali večji, okoli tri milijone evrov vreden investicijski cikel, namenjen celoviti prenovi žičniškega sistema, šestim novim snežnim topovom, uvedbi najsodobnejšega nadzornega sistema in krmiljenja, nakupu teptalca ter izboljšanju varnosti na smučišču. V teku je prenova Hotela Cerkno v sodoben družinski štirizvezdični hotel s poudarkom na širjenju velnes ponudbe, ki naj bi bil pripravljen pred prihodnjo zimsko sezono.

Kadrovska stiska je danes realnost celotne smučarske in turistične panoge, a jim je v Smučarskem centru Cerkno uspelo tudi letos zagotoviti ustrezen kader. Že pred leti so izvedli strateško združitev takratnega podjetja Hotel Cerkno z družbo Postojnska jama, kar jim omogoča izmenjavo kadrov, znanja in dobrih praks, pravi Vodopivec. Kot dodaja, je ta povezava za center Cerkno izjemno pomembna, saj je smučarska dejavnost po naravi stroškovno zelo zahtevna, obenem pa vremensko nepredvidljiva, z negotovimi rezultati. Kader je treba zagotoviti še pred začetkom sezone, ne glede na to, kakšna bo zima.

Krvavec

Smučišče Krvavec so v letošnji sezoni pognali – starejši se bodo spomnili televizijskega reklamnega spota za smučišče: "Joža, požen', mi smo pr'pravlen'!" – konec lanskega novembra.

Krvavec Foto: Gregor Pavšič Z dosedanjim obiskom so zelo zadovoljni in v primerjavi z lani, tudi med tednom, beležijo občutno povečanje števila obiskovalcev, vendar številk ne navajajo. "Če potegnemo črto, je letošnja sezona boljša kot v preteklih letih. Vremenske in snežne razmere so nam večinoma naklonjene, seveda z manjšimi odstopanji. Upamo, da se bo tak trend nadaljeval ter da bomo zimsko sezono sklenili uspešno in v pozitivnem vzdušju," pravi Karolina Bohinec iz podjetja RTC Krvavec.

"Trenutno še nimamo odprtih vseh prog, vendar intenzivno delamo v tej smeri, saj je to naš glavni cilj," dodaja Bohinec. Zasnežujejo z vsemi razpoložljivimi kapacitetami, vendar gre za tehnično in časovno zahteven proces, ki je odvisen predvsem od vremenskih pogojev. Odprtje vseh prog načrtujejo v začetku februarja.

Na Krvavec največ obiskovalcev prihaja iz Slovenije, med tujimi gosti pa prevladujejo Hrvati (okoli 30 odstotkov). Sledijo Madžari, Poljaki, Čehi in Italijani. Tisti, ki pridejo za več dni, v povprečju na Krvavcu ostanejo od tri do štiri dni. Na splošno opažajo postopno rast deleža tujih gostov, kar potrjuje večjo prepoznavnost smučišča tudi zunaj Slovenije.

V času šolskih počitnic pričakujejo zelo velik obisk, nastanitvene kapacitete so že polno zasedene. "Obiskovalcem priporočamo pravočasno načrtovanje obiska in prihod v zgodnejših urah, saj gre za eno najbolj obremenjenih obdobij sezone," opozarja Bohinec, ki meni tudi, da je najboljši čas za kakovostno smučarsko izkušnjo med tednom, predvsem v zgodnjih jutranjih urah, ko so proge najboljše, obisk pa občutno manjši.

Pri kadrovanju beležijo veliko povratnikov iz preteklih sezon. Največji problem predstavljajo tehnični kadri, ker ne obstaja specifična izobrazba za delo na smučiščih, a z raznimi sodelovanji in sejmi poskušajo ozaveščati mlade o takih poklicih.

Kranjska Gora

Smučišče v Kranjski Gori so odprli konec novembra. Z dosedanjim obiskom celotne destinacije so zadovoljni, saj so decembra zabeležili skoraj 15-odstotno medletno rast števila nočitev, s čimer so v letu 2025 presegli magično mejo milijon nočitev. Dobra obiskanost se nadaljuje tudi v januarju, delno po zaslugi tako smučarskih kot drugih prireditev, pa tudi novo zapadlega snega.

Kranjska Gora Foto: Bor Benet "V primerjavi s prejšnjimi sezonami je letošnja smučarska sezona kar primerljiva. December je bil malo slabši, medtem ko nam je božič prinesel dobre snežne razmere, ki so boljše kot prejšnja leta in še vedno trajajo. Na smučišču so odprte vse proge, le občasno se kakšna zapre zaradi treningov ali tekem," pojasnjuje Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora. Vsekakor pa priporočajo obisk med tednom, ko ni počitnic ne pri nas ne v tujini, če se želimo izogniti gneči.

Tretjina gostov prihaja iz Slovenije, preostali pa iz tujine, predvsem iz Nemčije, Hrvaške in Češke. V povprečju gostje v destinaciji ostanejo tri dni, v zadnjih letih pa opažajo porast gostov iz Madžarske, Poljske in Češke.

Zasedenost v času zimskih počitnic je trenutno primerljiva z lansko. Kapacitete niso povsem zasedene, vendar se v zadnjih letih kaže trend rezervacij v zadnjem trenutku, predvsem v zimskem času, ker gostje čakajo na sneg. "Ob dejstvu, da je naravnega snega malo, smo zadovoljni, da nizke temperature omogočajo pripravo tehničnega snega in da posledično na kranjskogorskem smučišču obratujejo vse naprave," pojasnjuje Hartman. Letos v manjšem obsegu načrtujejo posodobitve in optimizacijo zasneževalnega sistema, s čimer so se ukvarjali tudi v preteklih letih.

Mariborsko Pohorje z Arehom

Na Mariborskem Pohorju so letošnjo sezono začeli v začetku decembra 2025. Z dosedanjo obiskanostjo so zelo zadovoljni, predvsem v dneh pred in po novem letu je smučišče privabilo tudi več kot 4.500 obiskovalcev dnevno, so sporočili z Javnega holdinga Maribor (JHMB).

Foto: Nina Kurnik (www.slovenia.info) Zaradi ugodnih zimskih in snežnih razmer je bil obisk smučišča do zdaj boljši kot lani v tem času. "Na Pohorju je zapadlo kar nekaj naravnega snega, nizke temperature pa so omogočile še izdelavo ustreznih količin snega z zasneževanjem. Optimalna kombinacija naravnega in tehnično izdelanega snega zagotavlja kakovostne in dolgotrajnejše smučarske proge," so povedali.

Na Mariborskem Pohorju je smuka zdaj mogoča z vrha do doline po obeh progah – Snežni stadion in Čopova proga, prav tako so odprte proge na Arehu, vključno z najdaljšo progo Pisker. "Trenutno niso urejene le smučarske povezave med sektorjema, ki so odvisne od naravnega snega, vendar sta Mariborsko Pohorje in Areh povezana z brezplačnim smučarskim avtobusom," pojasnjujejo v JHMB.

Foto: STA Tudi na Pohorju prevladujejo obiskovalci iz Slovenije, med tujci pa je največ gostov iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Opažajo trend rasti števila gostov iz tujine, verjetno tudi zaradi občutne podražitve smučarskih vozovnic v nekaterih tujih smučarskih središčih.

Kljub negotovim vremenskim pogojem na Mariborskem Pohorju z Arehom v prihodnje načrtujejo nove investicije tako v žičniško infrastrukturo kot sistem zasneževanja, vključno z vodnimi zajetji. Hkrati veliko vlagajo v poletno oziroma celoletno ponudbo in dejavnosti. Dolgoročni cilj je v poletnih sezonah doseči ali celo preseči zimske poslovne rezultate.

Da bi se izognili gneči – smuka sicer poteka brez dolgega čakanja – obiskovalce ob koncu tedna pozivajo k uporabi mestne avtobusne linije G6 Vzpenjača, ki je ob koncih tedna za smučarje brezplačna. Brezplačno lahko parkirajo na parkirišču Dvorana Tabor in se peš odpravijo do bližnjega postajališča, od koder jih avtobus pripelje do spodnje postaje krožne kabinske žičnice Pohorska vzpenjača.

Kadrovske izzive premagujejo v sodelovanju z mariborsko izpostavo zavoda za zaposlovanje in trenutno imajo zadostno število tako stalno zaposlenih kot sezonskih delavcev za izvedbo zimske sezone.

Vprašanja smo poslali tudi na smučišči Vogel in Kope, vendar do izteka postavljenega roka nismo prejeli odgovorov.