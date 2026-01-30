Spektakularno, Alcaraz po zgodovinskem maratonu do uspeha kariere v Melbournu!

V Melbournu je znan prvi finalist. Po rekordno dolgem polfinalnem srečanju, ki je trajal kar pet ur in 27 minut, je Carlos Alcaraz ugnal Alexandra Zvereva in se prvič v karieri uvrstil v veliki finale OP Avstralije. Španec je dobil uvodna niza (6:4 in 7:6), a je nato Nemec vrnil udarec. Dobil je dve podaljšani igri zapored in rezultat v nizih izenačil na 2:2, nato pa v uvodni igri petega niza odvzel servis Alcarazu. Pri 5:4 je serviral za zmago, a mu je Španec prekrižal načrte, dobil tri naslednje igre in napredoval v finale. V drugem polfinalu se bosta pomerila Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković.

Carlos Alcaraz (Špa/1) : Alexander Zverev (Nem/3) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5

Carlos Alcaraz v karieri ni še nikoli zaigral v finalu OP Avstralije. Letos se mu bo uresničila želja. Foto: Reuters

Uvodno polfinalno dejanje v konkurenci moških je na letošnjem OP Avstralije postreglo z zgodovinskim maratonom. Carlos Alcaraz in Alexander Zverev sta na igrišču razvajala občinstvo z izjemnim tenisom kar pet ur in 27 minut. S tem sta poskrbela za najdaljši polfinalni dvoboj v zgodovini tekmovanja, na koncu pa je imel več moči in zbranosti Alcaraz. Dobil je 13. medsebojni dvoboj in tako povedel proti Zverevu s 7:6.

Alcaraz lovi svojo prvo avstralsko zmago, s katero bi v vitrino postavil še zadnjo manjkajočo lovoriko s turnirjev za grand slam.

Alexander Zverev je bil zelo blizu popolnemu preobratu. Izgubljal je z 0:2 v nizih, nato pa pri vodstvu s 5:4 v petem nizu serviral za zmago. Foto: Reuters

Jannik Sinner Foto: Guliverimage

Za njima se obeta še en teniški spektakel, saj se bosta udarila Jannik Sinner in Novak Đoković. Italijan je v četrtfinalu suvereno odpravil Bena Sheltona in v Melbournu ostaja neporažen že vse od leta 2023. Srb pa na turnirju, ki ga je osvojil že desetkrat, znova dokazuje, da leta zanj niso ovira. Vseeno je treba omeniti, da ima letos kar veliko sreče, saj se je v polfinale uvrstil po dveh predajah.

"To so trenutki, za katere treniraš. Zjutraj se bom zbudil in se veselil dvoboja. Če želiš zmagati, moraš prikazati najboljši tenis. V preteklosti sem proti njemu dobil ogromno lekcij, ki so me izboljšale kot igralca in kot človeka. Imamo srečo, da je Novak še vedno tukaj in pri teh letih igra neverjeten tenis," je pred obračunom povedal Italijan.

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5

Novak Đoković (Srb/4) - Jannik Sinner (Ita/2)

