Alcaraz po naslovu v Dohi še povišal prednost na lestvici ATP

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je še nekoliko povečal prednost na vrhu lestvice ATP. Po sobotnem naslovu v Dohi ima zdaj 3150 točk naskoka pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Tretji je ostal Srb Novak Đoković, ki pa za vodilnim zaostaja 7270 točk.

V prvi deseterici ni prišlo do večjih sprememb, mesti sta se zamenjala le po novem sedmi Američan Taylor Fritz in osmi Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Iz prve deseterice bosta ta teden na turnirju v Acapulcu igrala Nemec Alexander Zverev in Avstralec Alex de Minaur, medtem ko bosta Auger-Aliassime in Kazahstanec Aleksander Bublik dejavna v Dubaju.

Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije, Bor Artnak je 473., Filip Jeff Planinšek 586. in Žiga Šeško 989.