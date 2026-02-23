Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
8.18

Žiga Šeško Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Carlos Alcaraz ATP lestvica

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 8.18

36 minut

ATP lestvica, 23. februar

Alcaraz po naslovu v Dohi še povišal prednost na lestvici ATP

Alcaraz se je še nekoliko povišal prednost na ATP lestvici.

Foto: Reuters

Alcaraz se je še nekoliko povišal prednost na ATP lestvici.

Foto: Reuters

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je še nekoliko povečal prednost na vrhu lestvice ATP. Po sobotnem naslovu v Dohi ima zdaj 3150 točk naskoka pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Tretji je ostal Srb Novak Đoković, ki pa za vodilnim zaostaja 7270 točk.

V prvi deseterici ni prišlo do večjih sprememb, mesti sta se zamenjala le po novem sedmi Američan Taylor Fritz in osmi Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Iz prve deseterice bosta ta teden na turnirju v Acapulcu igrala Nemec Alexander Zverev in Avstralec Alex de Minaur, medtem ko bosta Auger-Aliassime in Kazahstanec Aleksander Bublik dejavna v Dubaju.

Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije, Bor Artnak je 473., Filip Jeff Planinšek 586. in Žiga Šeško 989.

Lestvica ATP (23. februar):

  1.   (1) Carlos Alcaraz (Špa)            13.550
  2.   (2) Jannik Sinner (Ita)             10.400
  3.   (3) Novak Djoković (Srb)              5280
  4.   (4) Alexander Zverev (Nem)            4555
  5.   (5) Lorenzo Musetti (Ita)             4405
  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4235
  7.   (8) Taylor Fritz (ZDA)                4220
  8.   (7) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4080
  9.   (9) Ben Shelton (ZDA)                 4050
 10.  (10) Aleksander Bublik (Kaz)           3405
...
473. (474) Bor Artnak (Slo)                    94
586. (584) Filip Jeff Planinšek (Slo)          65
989. (986) Žiga Šeško (Slo)                    17
...

