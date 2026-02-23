Ponedeljek, 23. 2. 2026, 8.18
36 minut
ATP lestvica, 23. februar
Alcaraz po naslovu v Dohi še povišal prednost na lestvici ATP
Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je še nekoliko povečal prednost na vrhu lestvice ATP. Po sobotnem naslovu v Dohi ima zdaj 3150 točk naskoka pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Tretji je ostal Srb Novak Đoković, ki pa za vodilnim zaostaja 7270 točk.
V prvi deseterici ni prišlo do večjih sprememb, mesti sta se zamenjala le po novem sedmi Američan Taylor Fritz in osmi Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
Iz prve deseterice bosta ta teden na turnirju v Acapulcu igrala Nemec Alexander Zverev in Avstralec Alex de Minaur, medtem ko bosta Auger-Aliassime in Kazahstanec Aleksander Bublik dejavna v Dubaju.
Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije, Bor Artnak je 473., Filip Jeff Planinšek 586. in Žiga Šeško 989.
Lestvica ATP (23. februar):
1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.550
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.400
3. (3) Novak Djoković (Srb) 5280
4. (4) Alexander Zverev (Nem) 4555
5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4405
6. (6) Alex de Minaur (Avs) 4235
7. (8) Taylor Fritz (ZDA) 4220
8. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4080
9. (9) Ben Shelton (ZDA) 4050
10. (10) Aleksander Bublik (Kaz) 3405
...
473. (474) Bor Artnak (Slo) 94
586. (584) Filip Jeff Planinšek (Slo) 65
989. (986) Žiga Šeško (Slo) 17
