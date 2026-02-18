Mladi in zavarovalništvo: prihodnost, ki se začne tukaj in zdaj

Nagovoriti mlade danes ni preprosto. Gre za generacijo, ki informacije presoja hitro, kritično in brez pravega potrpljenja za vsebine, ki niso pristne ali jih ne nagovorijo na relevanten način. Čeprav se zavedajo, kako pomembno je poskrbeti za svojo varnost in prihodnost, zavarovalništvo pogosto vidijo kot nekaj oddaljenega, tradicionalnega in namenjenega predvsem starejšim generacijam. Hkrati pa raziskave kažejo, da se mladi že zelo zgodaj soočajo z različnimi finančnimi odločitvami, primanjkuje pa jim razumljivih, dostopnih informacij, ki bi jim pomagale razumeti tveganja in posledice.

Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v zavarovalnici Generali Foto: Generali

O tem, kako jih nagovoriti na način, ki jim je blizu, in o projektu Štipenzija, ki so ga v Generali zasnovali posebej zanje, smo se pogovarjali z direktorico marketinga in odnosov z javnostmi v zavarovalnici Generali Svetlano Almaš.

Mladi danes ubirajo precej drugačne življenjske poti kot generacije pred njimi. Kako ste v zavarovalnici Generali prepoznali njihove potrebe in se odločili, da jih nagovorite?

Res je, mladi danes ne vstopajo več v življenje po eni sami poti. To ni generacija, ki bi verjela, da obstaja ena prava izbira ali en pravi poklic, ki ga opravljaš do konca življenja. Večina ima veliko projektov, načrtov in hobijev, zato večkrat ne najdejo časa za razmislek, ali jih te odločitve vodijo v smer, ki si jo želijo. Tudi s finančnimi in življenjskimi odločitvami se mladi danes srečajo že precej zgodaj, hkrati pa jim primanjkuje razumljivih, dostopnih informacij, ki bi jim pomagale pri teh izzivih. Prav zato smo se v zavarovalnici Generali odločili, da jim ponudimo podporo, zgradimo zaupanje in ustvarimo dialog. Kot njihov vseživljenjski partner, ki razume njihove izzive, želje in sanje. ​

Zavarovalnice se pogosto dojemajo kot tradicionalne in nekoliko oddaljene od mladih. Kako v zavarovalnici Generali spreminjate to percepcijo in z generacijo Z ter milenijci gradite bolj pristen odnos?

Zavedali smo se, da če želimo mladim približati zavarovalništvo, jih moramo nagovoriti v njihovem jeziku. Prav zato smo lansirali novo platformo Štipenzija, s katero želimo mladim pokazati, da razumemo njihove želje in jim dajemo krila. Svet zavarovalništva jim želimo predstaviti na njim dostopen in pristen način. Predvsem pa pokazati, da zavarovanja niso "nujno zlo", ampak da lahko na ta način pomembno vplivajo na svojo varnost in prihodnost, ki jo gradijo tukaj in zdaj.

Štipenzija temelji na konceptu mini penzije. Zakaj mislite, da bo ta ideja mlade pritegnila? Mladi ne razmišljajo več linearno: najprej šola, potem služba, nato družina in na koncu penzija. Pri njih se vse to dogaja bolj razgibano. Mini penzija kot premišljena, časovno omejena pavza jim daje možnost, da zadihajo, premislijo in si dovolijo narediti tisto, o čemer sanjajo že dlje časa. Je premor, ki ga lahko izkoristijo za izobraževanje, za razvoj podjetniške ideje, za prostovoljstvo ali pa raziskovanje.

Na kakšen način jih boste podprli, da bo njihov prvi korak resnično uspešen?

Letos bomo med prijavljenimi izbrali do 6 mladih, ki nas bodo prepričali s svojimi idejami, kako bi izkoristili mini penzijo. Podprli jih bomo z zavarovanji, zastopnikom, ki jim jih bo pomagal izbrati in finančno pomočjo, da svoje sanje spremenijo v resničnost. Štipenzija je za našo zavarovalnico več kot le projekt, je dolgoročna naložba v segment, ki bo pomembno prispeval tudi k naši rasti v prihodnjih letih.

Kakšen vpliv bi želeli, da ima Štipenzija dolgoročno na odnos mladih do zavarovalništva?

Mladi iščejo blagovne znamke, ki jim ne stojijo nasproti, temveč ob strani — kot partner, ki razume njihove potrebe in korake, ki jih želijo narediti. S Štipenzijo želimo spremeniti percepcijo o tem, kaj lahko zavarovalnica danes predstavlja. Je naš način, da jim pokažemo, da razumemo njihov življenjski tempo in da jim želimo stati ob strani tudi v fazah, ko razmišljajo o spremembi ali preobratu v življenju. Naš cilj je, da postanemo njihov vseživljenjski partner, ne šele v prihodnosti, ampak tukaj in zdaj.