Sreda, 25. 3. 2026, 21.45
Liga NHL, 25. marec
Buffalo cilja na vrh
V hokejski ligi NHL bosta v noči na četrtek odigrani le dve tekmi. Buffalo Sabres gostijo Toronto Maple Leafs, z zmago pa bi se prebili povsem na vrh lestvice vzhodne konference. Na njej za Carolino zaostajajo eno točko. Aktualni prvaki lige, hokejisti moštva Florida Panthers, gostujejo pri Rangers v New Yorku. Ti so na dnu vzhodne konference, prvakom pa tudi ne kaže najbolje pri lovu na končnico, za zdaj ostajajo na 14. mestu zelo oddaljeni od preboja v izločilne boje.
Anžeta Kopitarja in LA Kings, ki se za preboj v "play-off" krčevito borijo v zahodni konferenci, naslednja tekma čaka v noči na petek, ko se bodo v Kanadi pomerili z Vancouver Canucks.