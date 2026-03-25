Buffalo cilja na vrh

V hokejski ligi NHL bosta v noči na četrtek odigrani le dve tekmi. Buffalo Sabres gostijo Toronto Maple Leafs, z zmago pa bi se prebili povsem na vrh lestvice vzhodne konference. Na njej za Carolino zaostajajo eno točko. Aktualni prvaki lige, hokejisti moštva Florida Panthers, gostujejo pri Rangers v New Yorku. Ti so na dnu vzhodne konference, prvakom pa tudi ne kaže najbolje pri lovu na končnico, za zdaj ostajajo na 14. mestu zelo oddaljeni od preboja v izločilne boje.