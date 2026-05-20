Bitka prvakov za veliki finale: Colorado in Vegas odpirata finale zahodne konference

V noči na četrtek se onkraj Atlantika začenja finale zahodne konference lige NHL. V Denverju se bosta pomerila Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights, dva kluba, ki sta v zadnjih letih že osvojila Stanleyjev pokal in dobro vesta, kaj pomeni igrati pod največjim pritiskom. Prva tekma bo v Ball Areni, začetek pa bo ob 2. uri po slovenskem času.

Colorado v serijo vstopa kot ena najbolj vročih ekip končnice. Avalanche so do konferenčnega finala prišli z razmerjem 8–1, ob tem pa v povprečju dosegajo več kot štiri gole na tekmo. Vegas je imel nekoliko daljšo pot, a je z izkupičkom 8–4 znova potrdil, da je v izločilnih bojih izjemno nevaren tekmec.

Veliko vprašanje pred prvo tekmo je stanje Cala Makarja. Zvezdniški branilec Colorada je izpustil torkov trening, trener Jared Bednar pa ni dokončno potrdil, ali bo nared za uvodni obračun. Makar je eden ključnih igralcev Avalanche, saj na tekmo v končnici v povprečju preživi skoraj 25 minut na ledu.

Liga NHL, končnica, 20. maj

Konferenčni finale lige NHL Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) //Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: