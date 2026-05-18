Ponedeljek, 18. 5. 2026, 20.29
5 ur, 21 minut
Liga NHL, drugi krog končnice, 18. maj
Kdo kot zadnji v konferenčni finale?
V ligi NHL se v noči na torek obeta odločilna sedma tekma v boju za konferenčni finale vzhoda. Na sedemem obračunu v seriji se bodo v KeyBank Centru pomerili Buffalo Sabres in Montreal Canadiens.
Zmagovalec te tekme v Buffalu se bo za naslov prvaka vzhodne konference pomeril s Carolina Hurricanes. Ti so v obeh krogih pometli s tekmeci.
Liga NHL, končnica, 18. maj
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /4:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /4:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /3:3/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.