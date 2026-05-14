Vegas Golden Knights po konferenčni finale, Anaheim Ducks po sedmo tekmo

Četrtek, 14. 5. 2026, 22.34
Liga NHL, drugi krog končnice, 14. maj
Hokejisti ekipe Vegas Golden Knights si lahko z zmago v Kaliforniji pri Anaheim Ducksih zagotovijo napredovanje v konferenčni finale zahoda, v katerem na tekmeca že čaka Colorado. Jim bo uspelo ali bo Anaheim izsilil sedmo tekmo? Četrtek prinaša še peti obračun med Buffalo Sabres in Montreal Canadiens, serija na štiri zmage je izenačena na 2:2.
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /4:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /3:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.