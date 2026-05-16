Liga NHL, drugi krog končnice, 16. maj
Le še eno odprto vprašanje
V hokejski ligi NHL so znani trije od štirih konferenčnih finalistov, odgovor na še zadnje odprto vprašanje pa utegnemo dobiti že do nedeljskega jutra. Ponoči po slovenskem času bosta namreč šesto tekmo polfinala vzhodne konference odigrali moštvi Montreal Canadiens in Buffalo Sabres. Sloviti kanadski klub v seriji vodi s 3:2 v zmagah, zmagovalca tega dvoboja pa v finalu že čakajo Carolina Hurricanesi.
Carolina je v konferenčnem polfinalu s 4:0 v zmagah pometla s Philadelphio, finalista zahoda pa sta Colorado in Vegas. Konferenčni polfinale se bo začel v četrtek, 21. maja po srednjeevropskem času.
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /4:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /4:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /2:3/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.