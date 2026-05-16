Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
16. 5. 2026,
21.03

Osveženo pred

2 uri, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Buffalo Sabres Montreal Canadiens končnica Stanleyjev pokal liga NHL

Sobota, 16. 5. 2026, 21.03

2 uri, 17 minut

Liga NHL, drugi krog končnice, 16. maj

Le še eno odprto vprašanje

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL so znani trije od štirih konferenčnih finalistov, odgovor na še zadnje odprto vprašanje pa utegnemo dobiti že do nedeljskega jutra. Ponoči po slovenskem času bosta namreč šesto tekmo polfinala vzhodne konference odigrali moštvi Montreal Canadiens in Buffalo Sabres. Sloviti kanadski klub v seriji vodi s 3:2 v zmagah, zmagovalca tega dvoboja pa v finalu že čakajo Carolina Hurricanesi.

Vegas Howden
Sportal Vegasu je uspelo. Konec za Anaheim, Montreal ima zaključno žogico.

Carolina je v konferenčnem polfinalu s 4:0 v zmagah pometla s Philadelphio, finalista zahoda pa sta Colorado in Vegas. Konferenčni polfinale se bo začel v četrtek, 21. maja po srednjeevropskem času.

Liga NHL, končnica, 16. maj

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /4:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /4:2/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /2:3/

//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še:

John Tortorella
Sportal Sledila je ostra kazen: po veliki zmagi zaprli vrata novinarjem
Colorado Avalanche
Sportal Colorado po preobratu in podaljšku do konferenčnega finala
Sidney Crosby, slovenska hokejska reprezentanca, SP 2025
Sportal Slovenci bodo na SP igrali tudi proti Crosbyju
Vegas Golden Knights
Sportal Dorofejev junak Vegasa, Buffalo izenačil v Montrealu
Buffalo Sabres Montreal Canadiens končnica Stanleyjev pokal liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.