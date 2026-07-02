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Avtor:
M. P.

Četrtek,
2. 7. 2026,
19.45

Osveženo pred

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Aleksander Ovečkin Washington Capitals liga NHL

Četrtek, 2. 7. 2026, 19.45

1 ura, 5 minut

Pri 41 letih bo odigral 22. sezono v NHL

Aleks Ovečkin podpisal novo pogodbo: Nazaj sem!

Avtor:
M. P.

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Aleksander Ovečkin | Aleks Ovečkin | Foto Reuters

Aleks Ovečkin

Foto: Reuters

Če lahko 41-letni LeBron James, bo tudi nekaj mesecev mlajši Aleks Ovečkin. Ruski hokejist je potrdil, da še ni končal kariere in bo odigral 22. sezono v ligi NHL. Z Washington Capitals je podaljšal pogodbo še za eno sezono.

Najboljši strelec v zgodovini lige NHL Aleks Ovečkin (929 golov v rednem delu sezone), ki bo septembra dopolnil 41 let, je podpisal enoletno pogodbo z Washington Capitals za 4,25 milijona ameriških dolarjev (3,7 milijona evrov). "Nazaj sem," je sporočil ruski hokejist, ki je v prejšnji sezoni dosegel 32 golov. "Hvala, ker ste dali meni in moji družini čas, da se odločim. Zdrav sem. Rad igram hokej in rad tekmujem. Navdušen sem, da se bom vrnil in pridružil soigralcev, da se bomo spet borili za končnico. Se vidimo septembra v Washingtonu."

Aleks Ovečkin | Foto: Reuters Aleks Ovečkin Foto: Reuters Washington Capitals so pred dnevi okrepili svojo ekipo, saj sta v klub prišla Jordan Kyrou in Alex Tuch. V minuli sezoni se namreč niso prebili v končnico, kar se jim je zgodilo šele petič v 21 letih, odkar zanje igra Ovečkin. Prav možnost, da bi znova igrali v končnici, je bil ključni dejavnik pri Rusovi odločitve. Očitno verjame, da jim z zadnjima okrepitvama to lahko uspe. Stanleyjev pokal je hokejist, ki je bil leta 2004 prvi izbor na naboru, s Capitals sicer osvojil samo leta 2018.

Po minuli sezoni je bogato kariero v NHL končal Anže Kopitar.

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