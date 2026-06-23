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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
21.40

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

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Natisni članek
liga NHL Edmonton Oilers Mike Babcock

Torek, 23. 6. 2026, 21.40

1 ura, 36 minut

Edmonton Oilers

Babcock novi trener Edmontona

Avtor:
STA

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Mike Babcock | Mike Babcock se vrača v ligo NHL. | Foto Guliverimage

Mike Babcock se vrača v ligo NHL.

Foto: Guliverimage

Kanadska profesionalna hokejska ekipa Edmonton Oilers je za novega glavnega trenerja imenovala trofejnega Mika Babcocka, ki se po sedemletni odsotnosti vrača v ligo NHL, poroča agencija Reuters.

Med bogato trenersko kariero, ki se je začela leta 2003, je Babcock leta 2008 z Detroit Red Wings osvojil prvenstvo NHL, bil je kanadski trener na zimskih olimpijskih igrah 2010 in 2014, ko je Kanada osvojila zlato, leta 2004 pa je s Kanado osvojil tudi svetovno prvenstvo.

Poleti 2023 je prevzel Columbus Blue Jackets, a je odstopil še pred začetkom sezone, ker so se nekateri igralci pritožili, da je kršil njihovo zasebnost, ker jih je prosil, naj mu pokažejo posnetke, ki so jih imeli na telefonih med individualnimi pogovori.

Na klopi Edmontona bo nasledil Krisa Knoblaucha, ki je leta 2024 in 2025 ekipo popeljal do finala lige NHL, letos pa je ekipa izpadla že v prvem krogu končnice proti Anaheimu, zato se je moral posloviti.

Edmonton ima v svojih vrstah po mnenju mnogih trenutno najboljšega igralca na svetu, Connorja McDavida, zato so bila pričakovanja navijačev ekipe v zadnjih letih upravičeno najvišja.

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