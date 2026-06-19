Kanadski hokejist Jonathan Toews se je pri 38 letih odločil za konec kariere. V tej je med drugim osvojil tri naslove prvaka v severnoameriški ligi NHL in dve olimpijski zlati kolajno s kanadsko reprezentanco, je poročala mreža ESPN.

Kanadčan Jonathan Toews se je po dveh letih odsotnosti zaradi zdravstvenih težav v zadnji sezoni vrnil v Winnipeg in za Jets na 82 tekmah zbral 11 golov in 18 podaj.

"Moram reči, da sem zadovoljen in izpolnjen. Hvaležen sem za kariero," je povedal Toews, ki je 15 sezon igral za Chicago Blackhawks in bil kapetan ekipe, ki je v letih 2010, 2013 in 2015 osvojila Stanleyjev pokal. Leta 2010 je bil tudi najkoristnejši igralec končnice.

S Kanado je bil dvakrat olimpijski prvak. Foto: Guliverimage

Kariero v NHL je končal s 1149 tekmami, 383 goli in 529 podajami in je veljal za enega boljših napadalcev tako v obrambnih kot napadalnih nalogah.

S Kanado je v letih 2010 in 2014 osvojil olimpijsko zlato, z njo je bil tudi svetovni prvak.