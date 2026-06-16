Hokejski klub Toronto Maple Leafs je sporočil, da je z napadalcem Tinusom Lucom Koblarjem podpisal triletno pogodbo. 18-letnega slovenskega hokejista, ki igra pod norveško zastavo, saj z družino že deset let živi na severu Evrope, je kanadski klub v drugem krogu nabora izbral že lani.

Osemnajstletni Koblar je v sezoni 2025/26 za Leksands IF v švedski hokejski ligi (SHL) na 47 tekmah dosegel 14 točk (osem golov, šest podaj). Na mednarodni ravni je Koblar zastopal Norveško tako na svetovnem mladinskem prvenstvu IIHF 2026 (divizija I, skupina A), kjer je na petih tekmah dosegel deset točk (pet golov, pet podaj), kot tudi na svetovnem prvenstvu 2026, kjer je v desetih tekmah dosegel devet točk (šest golov, tri podaj).

Koblar je bil lani izbran v drugem krogu (skupno 64.) nabora NHL leta 2025 pri Torontu. Gre za mlajšega sina dveh nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov, Andreje Grašič in nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Mladi hokejist je bil rojen v Sloveniji, a že več kot deset let z družino živi na Norveškem.

Toronto Maple Leafs so preteklo sezono lige NHL sklenili na predzadnjem mestu vzhodne konference, na 82 tekmah so zbrali 78 točk.

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