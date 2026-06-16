Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
16. 6. 2026,
10.32

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tinus Luc Koblar NHL

Torek, 16. 6. 2026, 10.32

0 minut

Tinus Luc Koblar se seli v NHL

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tinus Luc Koblar | Tinus Luc Koblar | Foto Guliverimage

Tinus Luc Koblar

Foto: Guliverimage

Hokejski klub Toronto Maple Leafs je sporočil, da je z napadalcem Tinusom Lucom Koblarjem podpisal triletno pogodbo. 18-letnega slovenskega hokejista, ki igra pod norveško zastavo, saj z družino že deset let živi na severu Evrope, je kanadski klub v drugem krogu nabora izbral že lani.

Osemnajstletni Koblar je v sezoni 2025/26 za Leksands IF v švedski hokejski ligi (SHL) na 47 tekmah dosegel 14 točk (osem golov, šest podaj). Na mednarodni ravni je Koblar zastopal Norveško tako na svetovnem mladinskem prvenstvu IIHF 2026 (divizija I, skupina A), kjer je na petih tekmah dosegel deset točk (pet golov, pet podaj), kot tudi na svetovnem prvenstvu 2026, kjer je v desetih tekmah dosegel devet točk (šest golov, tri podaj).

Koblar je bil lani izbran v drugem krogu (skupno 64.) nabora NHL leta 2025 pri Torontu. Gre za mlajšega sina dveh nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov, Andreje Grašič in nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Mladi hokejist je bil rojen v Sloveniji, a že več kot deset let z družino živi na Norveškem. 

Toronto Maple Leafs so preteklo sezono lige NHL sklenili na predzadnjem mestu vzhodne konference, na 82 tekmah so zbrali 78 točk.

Preberite še:

Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights
Sportal Carolina po 20 letih spet slavi, kapetan porušil starostni mejnik!
Nikita Kučerov
Sportal Kučerov še drugič v karieri najkoristnejši igralec sezone NHL
Haaland
Sportal Norvežani pred prvo tekmo SP zamenjali okolje, Haaland hitro postal navijač Caroline #video
Tinus Luc Koblar NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.