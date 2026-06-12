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Avtorji:
S. K., Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
7.04

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liga NHL Stanleyjev pokal Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights

Petek, 12. 6. 2026, 7.04

49 minut

Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij

Carolina do zaključnega ploščka za naslov prvaka, na tekmi tudi Haaland in druščina

Avtorji:
S. K., Pe. M.

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Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights | Andrej Svečnikov je k zmagi Caroline s 4:2 prispeval dva gola. | Foto Reuters

Andrej Svečnikov je k zmagi Caroline s 4:2 prispeval dva gola.

Foto: Reuters

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so na peti tekmi finala lige NHL na domačem ledu s 4:2 premagali moštvo Vegas Golden Knights in si priigrali zaključni plošček za osvojitev drugega Stanleyjevega pokala v zgodovini. Klub iz Severne Karoline je bil edinkrat prvak najmočnejše hokejske lige na svetu pred natanko 20 leti. Z dvema goloma je ob četrtkovi zmagi blestel ruski napadalec Andrej Svečnikov. Finalni obračun so si ogledali tudi norveški nogometni reprezentanti na čelu z Erlingom Haalandom, ki se je prelevil v navijača Hurricanesov. Šesta in morda odločila tekma bo v nedeljo v Las Vegasu.

Carolina Hurricanes
Sportal Napet finale se nadaljuje, Carolina izenačila

Gledalci v dvorani Lenovo Center so na uvodni zadetek čakali slabih sedem minut, nato pa je Vegas prvo številčno premoč na tekmi kronal z zadetkom Pavla Dorofejeva. Carolina ni potrebovala dolgo, kapetan Jordan Staal, ki je v odlični strelski formi, je izenačil v 12. minuti. Zadel je še na peti zaporedni tekmi.

Jordan Staal je v odlični formi, zadel je na peti zaporedni tekmi. S soigralci lahko v nedeljo osvoji Stanleyjev pokal. | Foto: Reuters Jordan Staal je v odlični formi, zadel je na peti zaporedni tekmi. S soigralci lahko v nedeljo osvoji Stanleyjev pokal. Foto: Reuters

Sredi obračuna so igralca več izkoristili tudi gostitelji, Andrej Svečnikov je zadel za vodstvo z 2:1, tik pred zadnjim odmorom pa je na 3:1 zvišal Sebastian Aho. V 52. minuti je Svečnikov ob novi številčni prednosti udaril še drugič, Carolina pa je po vodstvu s 4:1 tekmo pripeljala k želenemu koncu. Dorofejev je dve minuti zatem z drugim golom vrnil nekaj upanja Vegasu, a se rezultat nato ni več spremenil.

Vegas pa ni izgubil le tekme, ampak tudi pomembnega člana. William Karlsson je po naletu Seana Walkerja zaradi poškodbe roke (zapestja) obračun končal predčasno.

Norvežani pred prvo tekmo SP še na finale lige NHL

Zmago Caroline, ki si je priigrala zaključni plošček za drugi naslov prvaka, prvega po 20 letih, so pospremili tudi nekateri norveški nogometni reprezentanti. Erling Haaland in soigralci se namreč v bližini pripravljajo na tekme svetovnega prvenstva. Prvo bodo odigrali v noči na sredo v Massachusettsu proti Iraku.

Erling Haaland si je s soigralci, s katerimi so med svetovnim nogometnim prvenstvom nastanjeni v Severni Karolini, ogledal tekmo:

Zlati vitezi, ki obstajajo od leta 2017, so svoj edini Stanleyjev pokal osvojili leta 2023, medtem ko je Carolina slavila leta 2006.

Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights  /3:2/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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