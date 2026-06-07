Ob izidu 1:1 v zmagah se je finalna serija lige NHL preselila v Las Vegas, kjer so Golden Knights tretjo tekmo dobili s 5:4, a šele v drugem podaljšku. Junak zmage Vegasa je bil Shea Theodore, ki je zadel v šesti minuti drugega dela dodatka. No, pravzaprav je bil nesrečen avtogol Caroline Hurricanesov. Igrajo na štiri zmage, četrta tekma bo v torek.

Mitch Marner Foto: Reuters Hokejisti Vegasa so bitko za Stanleyjev pokal odprli z zmago (5:4) na gostujočem terenu, Hurricanes pa so serijo izenačili dva dni pozneje (4:3). Oba spopada sta bila napeta in tako smo pričakovali, da bo tudi tretji. In je res bil. V prvi tretjini nismo videli gola, v drugi so nato štiri dosegli hokejisti Vegasa, od tega tri Mitch Marner. Dosegel je najhitrejši hat-trick v zgodovini velikega finala lige NHL s tremi zaporednimi goli v razmaku vsega šestih minut. Tako je presegel 69 let star rekord Mauricea Richardsa.

V tretji tretjini pa se je tekma obrnila na glavo, saj so štirikrat zadeli hokejisti Caroline. Postali so šele druga ekipa v zgodovini velikega finala za Stanleyjev pokal, ki je nadoknadila zaostanek štirih golov. Ekipi New York Rangers je to uspelo na prvi tekmi velikega finala leta 1972. Odločilni gol je padel v šesti minuti drugega podaljška. Streljal je Shea Theodore, plošček je nesrečno proti svojemu golu preusmeril Jordan Martinook, zadel je v drsalko vratarja Brandona Bussija in se odbil v gol.

Poglej zmagoviti gol Vegasa, neverjetno, kakšna smola za Carolino:

Za Carolino je bil to že sedmi podaljšek v letošnji končnici, prvič ga je izgubila. Lahko bi postala prva ekipa v zgodovini, ki bi dobila dvoboj, potem ko je na začetku zadnje tretjine zaostajala z 0:4 ali višjim izidom (to je bil 109. tak primer). Vse tri prve tekme finalne serije je odločil en sam gol, kar se je zgodilo šele desetič v zgodovini lige in prvič po letu 2016. Četrta tekma bo v torek oziroma v noči na sredo po srednjeevropskem času.

Foto: Reuters

Liga NHL, finale, 6. junij: