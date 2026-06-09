LA Kings v ero po Anžetu Kopitarju vstopajo z novim trenerjem

Zdaj že nekdanji klub sveže upokojenega slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings, je dobil novega trenerja. Kot so zapisali na klubski spletni strani, je 32. trener v zgodovini kluba postal Peter Laviolette.

Enainšestdesetletni Laviolette se kraljem pridružuje kot zelo izkušen strateg, v severnoameriški ligi NHL je v 23 sezonah vodil New York Islanders (2001-03), Carolina Hurricanes (2003-09), Philadelphia Flyers (2009-2014), Nashville Predators (2014-20), Washington Capitals (2020-23) in New York Rangers (2023-25).

Njegovih 846 zmag v rednem delu sezone ga uvršča na sedmo mesto med trenerji v zgodovini lige. Vodil je 1594 tekem, kar ga postavlja na deveto mesto.

Carolino je leta 2006 pripeljal do naslova prvaka in je skupaj s Scottyjem Bowmanom, Dickom Irvinom in Mikom Keenanom edini trener v zgodovini NHL, ki je prišel v finale s tremi različnimi klubi. Ob Carolini še s Philadelphio (2010) in Nashvillom (2017).

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