Evropski in kitajski premijski SUV: odlična sta, toda med njima 30 tisočakov razlike

Električni mercedes GLC in zeekr 7X dokazujeta, kako hitro so kitajski proizvajalci napredovali v premijskem razredu. Zeekr navduši z bogato opremo, kakovostjo izdelave in izjemno hitrim polnjenjem, Mercedes pa vrača udarec z nižjo porabo energije, daljšim dosegom in bolj dovršenimi voznimi lastnostmi. Največja razlika med njima ni tehnologija, temveč cena – predvsem zaradi dolgega seznama doplačil pri nemškem tekmecu.

Nemški in kitajski visokotehnološki športni terenec z električne 800-voltne platforme – ali je evropska premijska avtomobilska industrija vsaj z vidika domačega kupca ujela zaostanek za prodornimi Kitajci? V notranjosti se zdi Zeekrov odlični SUV celo bolj "mercedesovski" kot GLC in je bil vsaj v testni različici za tretjino cenejši, prav tako vsaj v tem dvoboju ostaja prvak tako hitrega kot počasnega polnjenja. Toda pri številnih drugih pomembnih parametrih, tudi pri porabi energije, dosegu in voznih lastnostih, je Mercedesov novi adut prepričljivejši. Prava ovira in hkrati izziv za evropske premijske avtomobile tako ni znanje in tehnologija, temveč draga dodatna oprema – ta je v testnem GLC stala toliko kot osnovna tesla model Y.

Poudarki

Mercedes GLC in zeekr 7X dokazujeta, da je kitajska avtomobilska industrija tehnološko ujela evropske premijske tekmece.

Mercedes navduši z nizko porabo energije, realnim avtocestnim dosegom okoli 500 kilometrov in zelo dobrimi voznimi lastnostmi.

Zeekr 7X ostaja eden najboljših električnih SUV pri polnjenju – na hitrih polnilnicah smo izmerili več kot 380 kilovatov moči.

Kitajski SUV ima serijsko tudi 22-kilovatni polnilnik AC, medtem ko mercedes ostaja pri 11 kilovatih.

Po kakovosti materialov in občutku v kabini je zeekr celo bolj "mercedesovski" od novega električnega GLC.

Oba avtomobila ponujata zelo prostorno potniško kabino, visoko raven udobja in zmogljiv električni štirikolesni pogon.

Mercedes ima prednost pri porabi energije, dosegu, vozni dinamiki in štirikolesnem krmiljenju.

Zeekr ponuja bogatejšo serijsko opremo in bistveno manj doplačil, medtem ko seznam dodatne opreme pri Mercedesu občutno zviša končno ceno.

Testni Mercedes je imel za več kot 40 tisoč evrov dodatne opreme, kar je skoraj toliko, kot stane osnovna tesla model Y.

Največja razlika med tekmecema danes ni več tehnologija, temveč cena – vprašanje je predvsem, koliko je kupec pripravljen plačati za tradicionalno evropsko premijsko znamko.

Palec gor

Mercedes GLC: tradicija znamke, evropsko prepoznavna oblika, ugodna poraba kljub dvojnemu elektromotorju, avtocestni doseg okrog 500 kilometrov, kakovosten digitalni vmesnik, velik prtljažnik spredaj

tradicija znamke, evropsko prepoznavna oblika, ugodna poraba kljub dvojnemu elektromotorju, avtocestni doseg okrog 500 kilometrov, kakovosten digitalni vmesnik, velik prtljažnik spredaj Zeekr 7X: sveža avtomobilska ponudba, kakovostni materiali, visoka moč polnjenja baterije, 22-kilovatni polnilnik, prostornost in udobje, bogata serijska oprema, cena v primerjavi z evropskimi premijskimi znamkami

Palec dol:

Mercedes GLC: notranjost ni oblikovana posebej inovativno, dolg in drag seznam dodatne opreme, serijsko ni podpore za 400-voltne polnilnice DC

notranjost ni oblikovana posebej inovativno, dolg in drag seznam dodatne opreme, serijsko ni podpore za 400-voltne polnilnice DC Zeekr 7X: mlada in še neuveljavljena znamka, nekoliko višja poraba, manjši prtljažnik spredaj, manjša zmogljivost vleke tovora, ni možnosti pretočnega videa

Evropski premijski proizvajalci tehnološke prednosti pred Kitajci skoraj nimajo več, njihova največja prednost ostajata ugled znamke in vozniška dovršenost, največji izziv pa je vse težje upravičiti občutno višjo ceno.

Foto: Gregor Pavšič

Znamka Zeekr je šest let mlajša kot mercedes GLC

Mercedes-Benz je avtomobilski proizvajalec s 140-letno tradicijo in že njihov priljubljeni srednje velik športni terenec, ki so ga začeli izdelovati leta 2015, je šest let starejši kot znamka Zeekr.

Ta spada pod okrilje družbe Geely in ima tako močno zaledje, zanaša pa se na visoko tehnologijo in premijsko ponudbo – med pomembnimi cilji Zeekra je preboj na evropske trge. Po tradiciji se ne morejo primerjati z Mercedesom, a zato prinašajo še kako pomembno svežino, drugačen pristop do kupcev premijskih (visokotehnoloških) avtomobilov in številne prebojne tehnične rešitve. Tak kitajski pristop je z določenimi znamkami iz Azije proti Evropi pridrvel kot hurikan, toda v zavetju finančno dobro stoječih temeljev so osrednji trije evropski proizvajalci hitro zavihali rokave, za razvoj namenili milijone in izdelali nove tehnološke platforme. Pot nazaj do kupcev na Kitajskem bo trnova, toda vsaj z vidika evropskih kupcev se zdi opravljeno delo zelo dobro.

Kaj povedo številke?

Oba športna terenca sta dimenzijsko primerljiva, toda GLC je slabih šest centimetrov (5,8 cm) daljši in ima tudi sedem centimetrov daljšo medosno razdaljo, zeekr pa je malenkost širši. Masa pri obeh vozilih je, zanimivo, enaka do kilograma natančno, sicer pa gre v obeh primerih za zelo zmogljiva električna SUV z napredne 800-voltne platforme. Kot kažejo spodnji podatki, je 7X tudi zmogljivejši pri sistemski moči štirikolesnega polnjenja – z njim smo v Ljubljani dosegli moč polnjenja več kot 380 kilovatov –, nekaj skromnejši pa je pri prostornini prtljažnika.

mercedes GLC 400 4MATIC zeekr 7X AWD privilege Dolžina: 4.845 mm 4.787 mm Širina: 1.913 mm 1.930 mm Medosna: 2.972 mm 2.900 mm Masa: 2.535 kg 2.535 kg Nosilnost: 580 kg 530 kg Vleka: 2.400 kg 2.000 kg Prtljažnik: 570 l 539 l Sprednji prtljažnik: 128 l 42 l Moč pogona: 360 kW 475 kW 0–100 km/h: 4,3 s 3,8 s Naj. hitrost: 210 km/h 210 km/h Platforma: 800V 800V Baterija – kapaciteta: 94 kWh 96 kWh Moč polnjenja DC: Do 330 kW Do 480 kW Moč polnjenja AC: Do 11 kW Do 22 kW Osnovna cena: 60.573 EUR 64.990 EUR Cena testnega vozila: 101.453 EUR 68.590 EUR

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500 kilometrov dosega je realnih tudi na avtocesti

Pri porabi energije je bil na testu prepričljivejši GLC, saj je avtocestna poraba znašala le slabih 17 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Iz Ljubljane do mesta Weiz pri Gradcu in nazaj smo prevozili brez vmesnega polnjenja, nato pa v okolici Ljubljane dosegli mejo 500 kilometrov dosega brez vmesnega polnjenja.

Obe vozili imata baterijo tipa NMC in skoraj enake kapacitete. Zeekrov 7X je imel v povprečju vsaj od tri do štiri kWh višjo porabo na sto kilometrov, in to kar opazno oklesti tudi doseg. Na tem mestu je prav gotovo smiseln razmislek o uporabi sedem tisočakov cenejše vmesne različice "long range", ki ima enako baterijo, a na papirju opaznih 115 kilovatov šibkejši pogon. Moči je namreč na pretek, tak pogon pa bi moral biti energijsko učinkovitejši.

Mercedes porabi manj, zeekr se polni hitreje

Oba avtomobila se polnita zelo dobro, a zeekr je zanesljivi zmagovalec. Ne le, da zmore višjo konično moč in da kljub veliki bateriji polnjenje od 20 do 80 odstotkov traja le kakih 12 minut, ima tudi serijski 22-kilovatni polnilnik AC. Pri napolnjenosti baterije nad 95 odstotkov se še vedno polni z 22 kilovati, kar je lahko lepa prednost. GLC je omejen na 11-kilovatni polnilnik AC. Slaba stran nemškega avtomobila je dejstvo, da serijsko ni kompatibilen s 400-voltnimi hitrimi polnilnicami. Kupiti je treba pretvornik, ki pa stane 611 evrov. Mercedes si je na tem področju privoščil nenavadno varčevanje in je zdaj strošek nadgradnje prenesel na voznika.

Vse našteto glede porabe, dosega in polnjenja govori v prid temu, da električni pogon pravih vsakodnevnih ovir uporabe ne prinaša. Oba sta izključno električna – GLC bo s klasičnimi motorji na voljo le prek osvežene stare generacije vozila. Pri modelu CLA je bilo do zdaj že več povpraševanja po električni kot hibridni različici.

Foto: Gregor Pavšič

Zeekr bolj "mercedesovski" kot GLC?

Vozniški prostor je pri obeh digitalno usmerjen, a razlike so precejšnje. Z vidika premijskega občutka in oblikovanja bolj prepriča zeekr – celotno oblikovanje in integracija zaslonov se zdita bolj domiselna in celo avtomobilsko bolj klasična. Če bi z volana odstranili znaka obeh znamk, bi se v zeekru počutili vsaj enako ali celo bolj "mercedesovsko" kot v GLC.

Tudi pri tem vozilu ne gre pretirano oporekati materialom, a zaostanek za kitajskim tekmecem obstaja – morda tudi zaradi precej generično postavljenega širokega zaslona prek celotne širine vozila, ki daje prej kitajski kot nemški pridih.

Spredaj digitalizacija, zadaj veliko prostora za potnike

Za voznika sta oba uporabniško precej podobna. Pogon se upravlja prek obvolanske ročice na desni strani, fizičnih stikal ni veliko in osrednja komunikacijska enota je osrednji zaslon. Zeekrov je organizacijsko zasnovan bolj pot vzoru Tesle, a tudi Mercedesov vmesnik je hiter in kakovosten. Oba omogočata integracijo nekaterih aplikacij za poslušanje glasbe (na primer Spotify), GLC omogoča tudi pretočne videovsebine (YouTube, Disney …), vmesnika Car Play (pri Mercedesu doplačljiv) in Android Auto sta samoumevna.

Udobje na zadnjih sedežih je vrhunsko in enako velja za prostornost. Oba SUV sta odlična avtocestna potovalnika tudi za tiste, ki bi na dolgi poti sedeli zadaj.

Vozniško oba prepričljiva, GLC ima prednost v štirikolesnem krmiljenju

Čeprav je med znamkama 135 let razlike, se tako mercedes GLC kot zeekr 7X peljeta odlično in sta tudi vsestranska družinska sopotnika za najrazličnejše mobilnostne potrebe. Dovolj okretna sta v mestu (še posebej s štirikolesnim krmiljenjem pri GLC), dovolj varčna in udobna na daljših vožnjah, pa tudi med ovinki povsem zadovoljiva. Mercedes morda zagotavlja občutek malo večje lahkotnosti na volanu in zato je občutek boljši, vseeno pa je na primer novi BMW iX3 usmerjen vozniško še bolj dinamično.

Toda med njima je skoraj 41 tisočakov razlike – vendarle preveč?

Če ne bi bilo končne cene, sta GLC in zeekr 7X zelo primerljiva in bi bila med njima izbira bolj odgovor na vprašanje, ali želimo nemško klasiko ali kitajsko svežino. Toda cena vseeno je pomembna in tu se med obema voziloma pojavi največja razlika. Osnovna cena GLC je sicer nižja kot pri 7X z največjim paketom opreme, toda ta ima vključeno že skoraj vse. Testni avtomobil je imel za 3.600 evrov dodatne opreme, pri GLC pa je znesek dodatne opreme znašal 40.880 evrov oziroma 67 odstotkov osnovne cene. Tako je končna razlika med testnim GLC in zeekrom znašala skoraj 33 tisoč evrov.

Naposled je glavno in najbolj zanimivo vprašanje naslednje: koliko ta razlika v ceni sploh pomeni, ali so tradicionalni kupci mercedesov takih cen (in doplačil) že navajeni in ali alternativna ponudba opremsko in tehnološko primerljivih kitajskih tekmecev, ki so 30 odstotkov cenejši, lahko zamaje razmerja, navade in cenovno politiko evropskega premijskega segmenta?

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič