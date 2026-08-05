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Avtor:
T. K. C.

Sreda,
5. 8. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tanja Žagar obleka poletje Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...

Sreda, 5. 8. 2026, 4.00

6 ur, 36 minut

Tanja Žagar pokazala stajling, ki ga to poletje ne boste spregledali

Avtor:
T. K. C.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tanja Žagar | Foto Instagram

Foto: Instagram

Poletni dnevi so kot nalašč za lahkotne, barvite modne kombinacije, ki izžarevajo dobro voljo. Slovenska pevka Tanja Žagar je pred kratkim pokazala, kako sama preživlja vroče poletne dni, ob tem pa navdušila tudi z izbiro oblačil. Nosila je stajling, ki ga je skoraj nemogoče spregledati. Živahne barve pritegnejo pogled ter pričarajo pravo poletno energijo in pozitivno razpoloženje. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite tudi sami.

Opazna obleka 

Glavni kos njenega videza je dolga obleka, ki navdušuje z razgibanim vzorcem in prepletom različnih barv. Med njimi najbolj izstopajo rožnati odtenki, ki celotni kombinaciji dodajo igrivost, ženstvenost in svežino. Gre za stajling, ki je hkrati udoben, zračen in dovolj opazen, da pritegne številne poglede.

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Sandali s peto v beli barvi 

K živahni obleki je Tanja dodala bele sandale s peto, ki poskrbijo za ravnovesje celotnega videza. Nevtralna barva omogoča, da barvita obleka ostane v ospredju, hkrati pa stajling ohranja svež in poletno lahkoten. Bela obutev je tudi ena izmed najbolj priljubljenih izbir v toplih mesecih, saj se odlično poda k skoraj vsaki barvni kombinaciji. 

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Poletni uhani 

Pika na i so okrogli uhani, ki jih popestri moder detajl. Prav modra barva ustvari prijeten kontrast z rožnatimi odtenki obleke in celotnemu videzu doda nekaj svežine.  

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