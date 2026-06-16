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Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
20.40

Osveženo pred

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Natisni članek
John Tortorella Vegas Golden Knights liga NHL

Torek, 16. 6. 2026, 20.40

20 minut

Liga NHL

John Tortorella ni več trener hokejistov Vegasa

Avtor:
STA

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John Tortorella | John Tortorella | Foto Reuters

John Tortorella

Foto: Reuters

Vodstvo letošnjih finalistov lige NHL Vegas Golden Knights je dva dni po porazu v seriji velikega finala sezone proti Carolini Hurricanes sporočil, da 68-letni John Tortorella v naslednji sezoni ne bo trener ekipe.

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John Tortorella je mesto glavnega trenerja zlatih vitezov prevzel 29. marca letos, ko je zamenjal Brucea Cassidyja, ter v zadnjih osmih tekmah ligaškega dela sezone osvojil 15 od možnih 16 točk. S tem je ekipa osvojila prvo mesto v pacifiški skupini pred končnico. Nato so vitezi zaporedoma izločili Utah Mammoth, Anaheim Ducks in Colorado Avalanche, preden so v finalu po šestih tekmah priznali premoč Hurricanes.

"Hvala Tortsu za vodstvo, ki ga je ponudil naši ekipi, toda ko smo ga pripeljali, smo imeli v mislih tudi, da ta ekipa potrebuje takojšen vpliv v ključnih trenutkih sezone. Njegove izkušnje so se izkazale za spodbudo, to smo potrebovali. Želimo mu vse najboljše," je izjavil generalni direktor Vegasa Kelly McCrimmon.

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