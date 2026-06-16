Vodstvo letošnjih finalistov lige NHL Vegas Golden Knights je dva dni po porazu v seriji velikega finala sezone proti Carolini Hurricanes sporočil, da 68-letni John Tortorella v naslednji sezoni ne bo trener ekipe.

John Tortorella je mesto glavnega trenerja zlatih vitezov prevzel 29. marca letos, ko je zamenjal Brucea Cassidyja, ter v zadnjih osmih tekmah ligaškega dela sezone osvojil 15 od možnih 16 točk. S tem je ekipa osvojila prvo mesto v pacifiški skupini pred končnico. Nato so vitezi zaporedoma izločili Utah Mammoth, Anaheim Ducks in Colorado Avalanche, preden so v finalu po šestih tekmah priznali premoč Hurricanes.

"Hvala Tortsu za vodstvo, ki ga je ponudil naši ekipi, toda ko smo ga pripeljali, smo imeli v mislih tudi, da ta ekipa potrebuje takojšen vpliv v ključnih trenutkih sezone. Njegove izkušnje so se izkazale za spodbudo, to smo potrebovali. Želimo mu vse najboljše," je izjavil generalni direktor Vegasa Kelly McCrimmon.