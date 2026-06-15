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Avtorji:
S. K., Pe. M., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
6.34

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liga NHL finale Stanleyjev pokal Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 6.34

1 ura, 2 minuti

Liga NHL, šesta tekma finala, 14. junij

Carolina po 20 letih osvojila drugi Stanleyjev pokal, kapetan Staal najstarejši MVP

Avtorji:
S. K., Pe. M., STA

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Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights | Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so prvaki lige NHL. | Foto Reuters

Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so prvaki lige NHL.

Foto: Reuters

Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so izkoristili prvi zaključni plošček za prvaka lige NHL in na šesti finalni tekmi v gosteh Vegas Golden Knights premagali s 3:0. Kapetan novih prvakov Jordan Staal je prejel nagrado Conn Smythe za najkoristnejšega igralca končnice lige.

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To je za ekipo Carolina Hurricanes drugi naslov prvaka v ligi, prvega je osvojila pred natančno 20 leti v sezoni 2005/06, ko je v finalu ugnala Edmonton s 4:3 v zmagah.

V tej sezoni je za naslov potrebovala šest tekem, odločilno zmago, 16. v končnici, pa je dosegla danes na terenu tekmecev.

Na današnji tekmi je za vodstvo poskrbel Taylor Hall že v četrti minuti, Jackson Blake je v drugi tretjini povišal na 2:0. Ob koncu so domači tvegali brez vratarja, a je 68 sekund pred koncem Nikolaj Ehlers zadel za 3:0 in potrdil naslov prvaka.

Carolina je v finalu igrala še leta 2002, ko je klonila proti Detroitu. Poraženi Golden Knightsi so v tej sezoni tretjič igrali v velikem finalu za Stanleyjev pokal, drugič po letu 2018 so izgubili, prvaki pa so bili v sezoni 2022/23.

Staal najstarejši MVP končnice 

Jordan Staal, kapetan hokejistov Caroline, je dobil nagrado Conn Smythe za najkoristnejšega igralca končnice lige. V velikem finalu je proti Vegasu skupno dosegel šest zadetkov. Staal je pri 37 letih in 277 dneh postal najstarejši dobitnik te prestižne nagrade. Zanj je bila današnja končna zmaga v NHL druga v karieri, Stanleyjev pokal je prvič dvignil pred 17 leti, ko je igral za Pittsburgh.

Jordan Staal je postal najstarejši hokejist, ki mu je pripadel naziv MVP končnice lige NHL. | Foto: Reuters Jordan Staal je postal najstarejši hokejist, ki mu je pripadel naziv MVP končnice lige NHL. Foto: Reuters

Z današnjim uspehom je Staal kot dobitnik nagrade Conn Smythe po starosti presegel vratarja Bostona Tima Thomasa (37 let, 61 dni), ki je nagrado dobil leta 2011. Poleg tega pa je Staal zdaj rekorder še po najdaljšem premoru med dvema osvojenima pokaloma – pred njim je Chris Chelios na drugo lovoriko čakal 16 let med letoma 1986 (slavil je z Montrealom) in 2002 (zmaga z Detroitom).

V celotni končnici sezone 2025/26 je Staal zbral 12 točk za osem golov in štiri podaje na 19 tekmah, sedem točk (šest golov in podaja) je dosegel v finalu.

Staal je na šesti tekmi finala sicer ostal brez zadetka. Je pa pred tem dosegel vsaj en gol na prvih petih tekmah, s čimer se je v tej statistiki izenačil z Yvanom Cournoyerjem iz leta 1973, Jeanom Beliveaujem (1956), Mauriceom Richardom (1951) in Cyclonom Taylorjem (1918).

Liga NHL, šesta tekma finala, 14. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights  /4:2/

/ / – razmerje v zmagah, igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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