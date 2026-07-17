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Avtor:
STA

Petek,
17. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

7 minut

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Španska nogometna reprezentanca argentinska nogometna reprezentanca finale SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Petek, 17. 7. 2026, 18.00

7 minut

Finale SP 2026

Finale med Španijo in Argentino bo najdražji športni dogodek vseh časov v ZDA

Avtor:
STA

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Finale Španija Argentina | V nedeljo se bosta za svetovni naslov udarili reprezentanci Španije in Argentine. | Foto Guliverimage

V nedeljo se bosta za svetovni naslov udarili reprezentanci Španije in Argentine.

Foto: Guliverimage

Finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki bo v nedeljo ob 21. uri v New Jerseyju, bo glede na cene vstopnic v preprodaji najdražji športni dogodek, ki je bil kdajkoli organiziran v ZDA, navaja Forbes. Povprečna cena vstopnice finala mundiala med drugim presega finala super bowla in lige NBA.

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Povprečna cena vstopnice v preprodaji za finale letošnjega SP je po podatkih spletne tržnice za preprodajo TickPick, ki jo povzema Forbes, znaša 11.327 ameriških dolarjev (9900 evrov), kar je najvišji znesek za športne dogodke v zgodovini ZDA.

S prvega mesta najdražjega športnega dogodka je nogometni finale zrinil finalni dvoboj lige ameriškega nogometa NFL oz. super bowl leta 2024 med San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs, kjer je povprečna vstopnica v preprodaji stala dobrih 8220 evrov.

Super bowl leta 2024 med San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs ne velja več za najdražji športni dogodek na tleh ZDA. | Foto: Reuters Super bowl leta 2024 med San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs ne velja več za najdražji športni dogodek na tleh ZDA. Foto: Reuters

Tudi tretji in četrti najdražji športni dogodek sta superbowla, in sicer leta 2021 med Tampa Bay Buccaneers in Kansasom (6400 evrov) ter leta 2020 prav tako med Kansasom in San Franciscom (5720). Na petem mestu je tretja tekma letošnje finalne serije košarkarske lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs (5510).

Visoke cene vstopnic za letošnje SP so med navijači povzročile nekaj ogorčenja, te so bile namreč precej višje kot pred štirimi leti.

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