Pred finalom v New Yorku izdali opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka

Ameriška zvezna država New York je v sredo izdala opozorilo zavoljo slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v East Rutherfordu v nedeljo pričela ob 21. uri, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA.

Oblasti omenjene zvezne države prebivalcem svetujejo, naj se, če je to le mogoče, izogibajo zadrževanju na prostem, posebej previdni pa naj bodo starejši, otroci in osebe z boleznimi dihal oziroma druge občutljive skupine.

Ob tem so napovedale, da bodo okrožjem, kjer bo potrebno, zagotovile več kot 100.000 zaščitnih mask za zmanjšanje vpliva onesnaženega zraka.

"Dim iz Kanade znova vpliva na kakovost zraka po vsej naši zvezni državi. Prebivalce New Yorka zato pozivamo, naj spremljajo razmere in poskrbijo za svojo varnost," opozarja guvernerka New Yorka Kathy Hochul.

Za zdaj ni znano, ali bi lahko razmere kakor koli vplivale na izvedbo finalne tekme svetovnega prvenstva.

Oblasti so zaradi vročinskega vala izdale opozorilo najvišje stopnje, temperature bi se te dni lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija.

Preberite še: