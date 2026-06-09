Torek, 9. 6. 2026, 19.22
1 ura, 57 minut
Liga NHL, finale, 9. junij
Napet finale se nadaljuje, lahko Carolina serijo izenači?
V finalu hokejske lige NHL se je le prvi spopad med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights končal po rednem delu igralnega časa, a tudi ta s tesno zmago za gol (5:4 za Vegas). Druga in tretja tekma sta šli v podaljšek, o zmagovalcu je tako vselej odločal en sam gol. Napeta bitka za Stanleyjev pokal se nadaljuje v Las Vegasu, kjer bo v noči na sredo po našem času (2.00) odigrana četrta tekma finala.
Vegas Golden Knights v finalu vodijo z 2:1, poleg prve tekme v Raleighu so dobili še prvo na domačem ledu v Las Vegasu. Carolina se torej bori za izenačenje in z njim vrnitev prednosti domačega terena. Peta tekma bo v petek zjutraj spet v Severni Karolini.
Liga NHL, četrta tekma finala, 9. junij:
Finale lige NHL:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights /1:2/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.