Napet finale se nadaljuje, lahko Carolina serijo izenači?

V finalu hokejske lige NHL se je le prvi spopad med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights končal po rednem delu igralnega časa, a tudi ta s tesno zmago za gol (5:4 za Vegas). Druga in tretja tekma sta šli v podaljšek, o zmagovalcu je tako vselej odločal en sam gol. Napeta bitka za Stanleyjev pokal se nadaljuje v Las Vegasu, kjer bo v noči na sredo po našem času (2.00) odigrana četrta tekma finala.