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Avtor:
S. K.

Torek,
9. 6. 2026,
19.22

Osveženo pred

1 ura, 57 minut

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Natisni članek
liga NHL finale Stanleyjev pokal Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights

Torek, 9. 6. 2026, 19.22

1 ura, 57 minut

Liga NHL, finale, 9. junij

Napet finale se nadaljuje, lahko Carolina serijo izenači?

Avtor:
S. K.

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Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes | Carolina in Vegas bijeta hud boj za Stanleyjev pokal. | Foto Reuters

Carolina in Vegas bijeta hud boj za Stanleyjev pokal.

Foto: Reuters

V finalu hokejske lige NHL se je le prvi spopad med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights končal po rednem delu igralnega časa, a tudi ta s tesno zmago za gol (5:4 za Vegas). Druga in tretja tekma sta šli v podaljšek, o zmagovalcu je tako vselej odločal en sam gol. Napeta bitka za Stanleyjev pokal se nadaljuje v Las Vegasu, kjer bo v noči na sredo po našem času (2.00) odigrana četrta tekma finala.

finale NHL Vegas Carolina
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Vegas Golden Knights v finalu vodijo z 2:1, poleg prve tekme v Raleighu so dobili še prvo na domačem ledu v Las Vegasu. Carolina se torej bori za izenačenje in z njim vrnitev prednosti domačega terena. Peta tekma bo v petek zjutraj spet v Severni Karolini.

Liga NHL, četrta tekma finala, 9. junij:

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights  /1:2/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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