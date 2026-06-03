Hokejisti Vegas Golden Knights so na prvi tekmi finala lige NHL na gostovanju pri Carolina Hurricanesih, kjer so se v 13. minuti znašli v zaostanku z 0:2, zmagali z golom Tomasa Hertla s 5:4. Čeh se je pod zmagoviti gol podpisal v 57. minuti, Vegas pa je naredil break. Druga tekma boja za Stanleyjev pokal bo v noči na petek po slovenskem času, prav tako v Severni Karolini. Zmagovalec bo tisti, ki bo zmagal štirikrat.

V dvorani Lenovo Center v Raleighu so imeli domači gledalci že po 25 sekundah razlog za veselje. Nikolaj Ehlers je potreboval manj kot pol minute, da je na prvi tekmi finala med Carolino in Vegasom svoje moštvo popeljal v vodstvo. V 13. minuti je danski napadalec še drugič premagal Carterja Harta za domače vodstvo z 2:0.

Gostje so dobro minuto po tem odgovorili z znižanjem, v začetku druge tretjine z golom Ivana Barbaševa izenačili, v 25. minuti pa je izkušeni Šved William Karlsson zadel za prvo vodstvo Vegasa na tekmi. Gostitelji so kljub terenski premoči tekmeca v drugi tretjini izenačili, v 33. minuti se je pod 3:3 podpisal Jordan Staal in napovedal zanimivo zadnjo tretjino. V tej je Brett Howden zadel za novo vodstvo Vegasa (4:3), Shayne Gostisbehere pa v 52. minuti za novo izenačenje.

TOMAS HERTL 🥶🥶🥶



📺: #StanleyCup Final Game 1 on Sportsnet pic.twitter.com/aZKOJWFtwb — Sportsnet (@Sportsnet) June 3, 2026

V 57. minuti se je zgodilo lepo kombiniranje Tomasa Hertla in Coltona Sissonsa, ki je Čeha po podaji zaposlil z asistenco, ta pa je z natančnim strelom zadel za zmago in vodstvo Vegasa v finalni seriji.

Foto: Reuters

Klic Pavelskega mu je pomagal

Za 32-letnim Hertlom je zahtevno obdobje, med marcem in majem mu kar dva meseca oziroma 29 tekem ni uspelo zadeti. Po prvi finalni tekmi pa je razkril, da mu je pri prekinitvi strelske suše pomagal nekdanji soigralec Joe Pavelski.

"Poklical me je, pogovorila sva se. Bil je odličen strelec, ve, kako se stvarem streže. Pogovorila sva se o tem, kaj naj storim," je dejal junak Vegasa, ki ostaja edino češko upanje za osvojitev prestižne lovorike.

"Po slabem začetku smo naredili nekaj dobrih stvari. To je zgodba naše sezone. Imamo tako močno ekipo, da preprosto ne paničarimo," je še dodal Hertl.

Brind'Amour: Nismo se dobro spopadli s pritiskom

"Prisilili so nas v napake, nismo se posebej dobro spopadli s pritiskom. Sprejeli smo nekaj slabih odločitev s ploščkom, kar so oni izkoristili," je po porazu za ESPN dejal trener Caroline Rod Brind'Amour. Seth Jarvis po zapravljeni priložnosti na prvi tekmi ne dela panike. Foto: Reuters

"Ta skupina ima ogromno samozavesti. Že v pretekli seriji smo si opomogli, zakaj si ne bi tudi tokrat. Popraviti moramo le nekaj stvari in iti naprej," pa je odločen napadalec Seth Jarvis.

Carolina prvič po letu 2006, Vegas tretjič v zadnjem desetletju Carolina je v finalu prvič po letu 2006. Takrat so postali prvaki, kar je tudi njihov edini naslov. Prekrižali so načrte Edmontonu, kapetan pa je bil takrat 35-letni Rod Brind'Amour. 20 let pozneje je Brind'Amour trener Caroline. Postal je šele sedmi hokejist, ki je ekipo popeljal v finale lige NHL kot kapetan, nato pa še kot trener. Na drugi strani je Vegas v finalu že tretjič v devetih letih, odkar nastopa v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V tem pogledu je najuspešnejši klub v ligi od leta 2018. Največji uspeh je dosegel leta 2023, ko je postal prvak.

Druga tekma bo prav tako v Severni Karolini v četrtek, nato pa se bo serija za dva obračuna preselila v prestolnico igralništva.

Liga NHL, finale, 2. junij

Finale lige NHL: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights (4) /0:1/ / / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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